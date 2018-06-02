Толстой, Пушкин и Ван Гоги

В нынешнем году «Кинотавр» начинается раньше — 2 июня. Это изменение — не единственное. В 2018-м, наравне с основным, пройдет еще и конкурс полнометражных дебютов, в который вошли восемь картин.

Как рассказала «Известиям» программный директор кинофестиваля Ситора Алиева, причиной появления второй конкурсной программы стал на редкость богатый урожай картин — как от дебютантов, так и от мэтров.

— В этом году прослеживается интересная тенденция: быть социально отзывчивыми, выбирать объектом исследования социальную несправедливость, беззаконие. Также впервые много фильмов, посвященных спорту, — сообщила Ситора Алиева.

За главный приз будут бороться 12 картин. Среди них — историческая драма Авдотьи Смирновой «История одного назначения»: рассказ о жизни Льва Толстого в расцвете жизненных и творческих сил. Фильм обещает стать заметным событием в российском кинематографе, а посмотреть его смогут не только гости и участники «Кинотавра», но и широкая зрительская аудитория — в прокат «История одного назначения» выйдет 6 сентября.

— Сейчас в мировом кинематографе виден новый тренд — смена зрительского поведения, в частности отразившаяся на позиции Каннского кинофестиваля в отношении фильмов Netflix (картин производства компании не было на смотре. — «Известия»), — отметил президент фестиваля Александр Роднянский. — Привычные жанры постепенно вытесняются из кинотеатров. С другой стороны, сборы отечественного кино растут. И очевидно, что показатели этого года будут выше предыдущего. Но в какую сторону наше кино станет развиваться — вопрос. Ответом на него может послужить программа фестиваля, в которой соединены разные фильмы, каждый из которых способен ответить на этот вопрос по-своему.

Еще одним заметным событием обещает стать камерная драма режиссера Алексея Федорченко «Война Анны», мировая премьера которой состоялась в рамках Роттердамского кинофестиваля. Фильм основан на истории еврейской девочки Анны, которая два с лишним года прожила в камине здания фашистской комендатуры своей деревни, прячась от гитлеровцев, расстрелявших всю ее семью. Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна, возможно, прокатчик у нее появится как раз на «Кинотавре».

Среди других привлекающих внимание фильмов-участников — третья полнометражная картина молодого, но уже известного режиссера Ивана И. Твердовского «Подбросы». Ранее он обратил на себя внимание социальными драмами «Класс коррекции» и «Зоология», которые получили призы на различных международных кинофестивалях. «Подбросы» также вошли в основной конкурс международного кинофестиваля в Карловых Варах этого года.

После более чем 30-летнего перерыва в кино вернулся сценарист, режиссер и продюсер Сергей Ливнев, автор сценария культовой «Ассы». Семейная драма «Ван Гоги» рассказывает о болезненных отношениях известного дирижера и его сына. Главные роли исполняют Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.

В конкурсе также участвуют социальная драма Михаила Расходникова «Временные трудности», главные роли в которой исполняют Риналь Мухаметов и Иван Охлобыстин, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «Мира» режиссера Дениса Шабаева и продюсера Натальи Мокрицкой, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» Анны Матисон, «Русский бес» Григория Константинопольского, а также «Сердце мира» Наталии Мещаниновой и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Фестиваль продлится до 10 июня.