А также в области балета...

Кино, как известно, фабрика грез — и премьеры уходящей недели это подтверждают на все сто. Кто-то будет грезить о футбольной карьере, кто-то о прекрасной инопланетянке, кто-то — о роковой русской «пианистке» (то есть, простите, балерине). Главное — не ошибиться с тем, какие сны придут. О том, на что непременно стоит сходить в кино в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Красный воробей»

Шпионский эротический боевик с Дженнифер Лоуренс очевидно не нуждается в критическом осмыслении: ясно же, что ленту стоит посмотреть хотя бы ради праздного интереса, так — одним глазком. А вот дальше становится уже сложнее: невыносимое обилие стереотипов о спецслужбах, безыскусная фантазия на тему российской секретной школы по воспитанию бездушных женщин-агентов — «красных воробьев», в которую вынужденно попадает прима Большого театра с типичным для наших краев именем Доминика (в русском дубляже — Вероника) Егорова. И ладно бы это было смешно, но нет, всё сделано с такой звериной серьезностью, что даже «Голодные игры» покажутся детской игрушкой.

Режиссер: Френсис Лоуренс

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Джоэли Ричардсон, Билл Кэмп, Джереми Айронс

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Вот она — новая история Золушки, ищущей принца в толпе панков конца 1970-х годов. Правда, Золушка в буквальном смысле не от мира сего, и ей много с чем приходится свыкнуться. А когда свыкаешься, уже и не хочется никуда возвращаться. Инопланетная жизнь куда скучнее земной, в которой существует отдельное искусство разговора с девушками на вечеринках. И, чего кривить душой, этот мир не так уж и плох!

Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл

В ролях: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Рут Уилсон, Алекс Шарп, Стивен Кэмпбелл Мур, Мэтт Лукас, Эларика Галлахер, Джоэнна Скэнлэн, Элис Сандерс

«Моя жизнь»

Чемпионат мира по футболу на носу — сейчас самое время для остросюжетных футбольных драм! Сезон отрыл Данила Козловский со своим «Тренером», очередь за остальными — и их будет немало. Итак, в центре внимания — судьба футболиста. Повесть о настоящем спортсмене, для которого жизнь в футболе важнее, чем просто жизнь. Визуальная доминанта — красивые планы футбольных стадионов в Ступино и «Открытие Арены». Для чего, похоже, и снималось это кино.

Режиссер: Алексей Луканев

В ролях: Алена Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия Панина, Дмитрий Белоцерковский, Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Диана Енакаева, Михаил Калинин

«От семьи не убежишь»

Французская комедия от очаровательного комика Дэни Буна. И если ранее вам понравились такие фильмы, как «Бобро поржаловать!», «Таможня дает добро» и «Любовь от всех болезней», то вам сюда. Режиссер не изменяет себе и плодит пусть и незатейливые, но жизнеутверждающие ленты. Особым знатокам и ценителям в этой картине предлагается сам Пьер Ришар — 83-летний патриарх французской комедии сыграл престарелого, но буйного папашу главного героя — парижского дизайнера.

Режиссер: Дэни Бун

В ролях: Дэни Бун, Лин Рено, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Пьер Ришар