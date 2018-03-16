Безумства храброй

Кинопремьеры этой недели — все о героинях, в самом прямом смысле слова. Одна геройствует в подземельях, другая — в доме с привидениями, третья помогает мужу спасти себя от бандитов, ну а четвертая просто живет. На что в наши дни тоже иногда нужна немалая храбрость. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Tomb Raider: Лара Крофт»

Новое переложение сюжетных перипетий популярной компьютерной игры: так сказать, шоу с переодеванием. Лук вместо пистолетов. Одна из самых ярких молодых актрис сегодняшнего дня Алисия Викандер вместо Анджелины Джоли. И самое главное, в 2018 году героиня — не просто девушка с обложки, но готовый к схваткам воин. Шутка ли — для того чтобы набрать необходимую физическую форму, шведская актриса тренировалась шесть месяцев. Эту Лару Крофт фанаты первых фильмов не узнают.

Режиссер: Роар Утхауг

В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву, Кристин Скотт Томас, Дерек Джекоби, Александр Виллауме, Тамер Барджаг

«Страна призраков»

Спрос на старомодную готику — мистические особняки, таинственные скрипы, безумные девы — остается стабильно высоким и в эпоху компьютерных героинь. В фильме Паскаля Ложье присутствуют все необходимые ингредиенты плюс рыжеволосая поп-дива Милен Фармер в качестве вишенки на торте.

Режиссер: Паскаль Ложье

В ролях: Роб Арчер, Анджела Эшер, Эрик Атхавале, Тони Брэга, Паоло Брайант, Милен Фармер, Эрнесто Гриффит, Тэйлор Хиксон

«Отпетый мачо»

Похищение жены — не самый лучший способ завязать деловые отношения с героем Антонио Бандераса. Даже если в этот раз ему досталась роль вышедшего в тираж рок-музыканта. В принципе, содержание лихой истории о разборках Генри-Беса с чилийскими бандитами практически полностью описывается официальными слоганами фильма: «попал под раздачу» и «всё по барабану», зато спасает он Ольгу Куриленко — и кто бы отказался от такого подвига!

Режиссер: Саймон Уэст

В ролях: Антонио Бандерас, Ольга Куриленко, Бен Кура, Марк Вэлли, Эшлин Лофтус, Мартин Дингл Уолл

«Леди Бёрд»

Казалось бы, обыкновенная история взросления — ну разве мы такого никогда не видели? И тем не менее в картине есть неуловимое обаяние, привнесенное не то режиссурой Греты Гервиг, не то выдающейся игрой Сирши Ронан. В этом году она была в шаге от «Оскара» (всего у фильма было пять номинаций; увы, ни в одной победы не случилось), но получение заветной статуэтки, думается, для нее лишь вопрос времени.

Режиссер: Грета Гервиг

В ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе, Бини Фелдштейн, Лоис Смит, Стивен Хендерсон