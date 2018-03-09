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Зачем вы, девушки?

Фильмы выходного дня: роковые красавицы, худеющие страдалицы и бедные малютки
Фото: UPI
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Зачем вы, девушки?
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2018-03-07 17:03:36
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В начале марта на романтику тянет всех: и прекрасную половину человечества, и оставшуюся вторую, которая в эти дни особенно галантна и рыцарственна. Почему бы не сходить вместе в кино? О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ. 

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Фильмы выходного дня: космический супергерой, паранормальный авантюрист и девушки из высшего общества

«Пассажир» 

Бывают на экране истории, до невозможности похожие сюжетами на компьютерные игры. Герой проходит уровень за уровнем, не обременяя себя психологическим самокопанием. Живого тут, конечно, ничего нет, но на это «живое» и времени не остается. Игра же! Вот в такую игру попадает герой Лиэма Нисона: он неосторожно сел в роковой поезд с весьма подозрительными людьми. И один из них взял с собой таинственную сумку. 

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

В ролях: Лиэм Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет МакГоверн, Киллиан Скотт

Оттенки, вкус и звуки жизни
Фильмы выходного дня: человеческий космос, исповедь незнакомцу и мелодии любви

«Я худею»

Встретить 8 Марта без романтической комедии — не было такого и не будет никогда! В этом году тема избрана актуальная — собственно, она и вынесена в название картины. Александра Бортич, исполнившая главную роль, и в самом деле набрала вес для пущей убедительности — более 20 кг. И — что примечательно — по-настоящему худела и на съемках, так что показанный на экране процесс куда как реалистичен. Всему виной, разумеется, вероломные мужчины, которые любят душу только на словах. 

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина

Правда на правду
Фильмы выходного дня: дорожные споры, лишние чувства и жажда мести

«Проект Флорида»

Режиссер Шон Бейкер — поэт улиц и трущоб. В фокусе его внимания — судьбы несчастных бедняков, вынужденных выживать, а не жить. Раньше он снимал фильмы на камеру мобильного телефона, но и в новой картине не отказался от эффекта «любительской съемки». Жизнь 6-летней Муни из неблагополучной семьи представлена в виде документального свидетельства: невозмутимого, холодного, но очень трогательного. 

Режиссер: Шон Бейкер

 В ролях: Бруклин Принс, Брия Винайте, Уиллем Дефо, Валерия Котто, Кристофер Ривера, Калеб Лэндри Джонс, Мэйкон Блэр

Выжить и не сойти с ума
Фильмы выходного дня: лабиринт смерти, сумраки разума и горький хеппи-энд

«Ева»

Встреча писателя и роковой женщины — одна из самых романтических и поэтичных тем для искусства. Мужчина-творец сталкивается с наваждением, с блоковской «незнакомкой». Но стоит ли такая игра свеч? Для зрителя, несомненно, стоит, ведь героиню сыграла Изабель Юппер, и есть ощущение, что это одна из лучших ее ролей!

 Режиссер: Бенуа Жако

В ролях: Изабель Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой, Марк Барбе, Ришар Берри

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