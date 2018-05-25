Волосатый рейс

Главной премьерой недели стал, конечно, новый фильм из нескончаемой (и постоянно ветвящейся) франшизы о «Звездных войнах», но и тем, кто равнодушен к происходившим «давным-давно, в одной далекой галактике» событиям, будет что посмотреть. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

В оригинальном эпосе Хан Соло был преподнесен зрителям уже матерым контрабандистом, видавшим виды космическим волком с лицом Харрисона Форда — в комплекте с ревущим другом Чубаккой и звездолетом «Тысячелетний сокол». Теперь мы наконец-то узнаем, откуда есть пошел межпланетный богатырь, где он раздобыл летательный аппарат — и, кстати, сколько лет Чубакке. В спин-оффе Соло сыграл Олден Эренрайк, его наставника Вуди Харрельсон, а возлюбленную — «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк, на сей раз без белокурого парика.

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро

«Черновик»

Экранизации книг фантаста Сергея Лукьяненко удаются на славу по самым разным причинам: и потому, что сценарный материал весьма богат, и потому, что берутся его переносить на экран люди не последние в отечественной киноиндустрии. Режиссер Сергей Мокрицкий, завоевавший репутацию благодаря военному фильму «Битва за Севастополь», — один из таких. И он, и актриса Юлия Пересильд (к которой, кстати, тоже пришла известность вместе с многочисленными наградами после «Битвы за Севастополь») своим участием сделают любой фильм первоклассным. Во всяком случае, гипотетически. А как оно получилось на самом деле... А что такое «на самом деле»? Является ли наша реальность той, что «на самом деле»? Думаете, это всё казуистика? Нет, это сюжет «Черновика».

Режиссер: Сергей Мокрицкий

В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов, Елена Яковлева, Ирина Демидкина, Андрей Мерзликин

«Гупёшка»

Психологическая драма об отношениях — камерная по существу, но необъятная в своей проблематике, — понравится тем, кто любит легкие беседы, теплые компании и вечные разговоры о любви. Ведь главная героиня ленты, Варвара, пусть и зовется своим мужем «гупешкой» в знак ее бессловесности и покорности, на деле не такая уж простая и безвольная женщина. Нужно ее понять. Услышать. И не перебивать. Что, в общем, легко, когда смотришь кино.

Режиссер: Влад Фурман

В ролях: Неля Попова, Михаил Разумовский, Евгений Баранов

«Круги дьявола»

Есть определенный вид зрителя, который ходит исключительно на ужастики. Он весьма насмотрен, большой синефил, но лишь в одном жанре. Остальное не признает. Зато даже не самый лучший фильм ужасов, как этот — будем откровенны, совсем проходной, — его всё равно заинтересует. Сектанты, оккультизм, богом забытый дом в лесу — казалось бы, очередной набор штампов. Но не для бывалого знатока жанра! При желании тут можно разглядеть и глубокие аллегории, и смелые метафоры — главное, чтобы это желание подкреплялось искренней любовью к хоррорам.

Режиссер: Кевин Гротерт

В ролях: Дебора Кара Ангер, Стивен Дорфф, Джонатон Шек, Алисса Джулия Смит, Челси Рикеттс, Ник Ру, Бен Салливан, Джейсон Скотт Дженкинс