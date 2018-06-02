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Кинофестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский кинофестиваль «Кинотавр» открылся в субботу в Сочи. Церемония открытия состоялась в Зимнем театре, передает ТАСС.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал актер Данила Козловский. Он отметил, что вести мероприятие подобного рода — для него большая честь.

Советник президента по культуре РФ Владимир Толстой зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина. Приветствие фестивалю также прислал премьер-министр Дмитрий Медведев, его озвучил президент фестиваля и продюсер Александр Роднянский.

В основную конкурсную фестиваля вошли 12 фильмов.

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, проходящий ежегодно в Сочи. В текущем году мероприятие проходит со 2 по 10 июня 2018 года.

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