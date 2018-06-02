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Лабиринт «Кинотавра»

В Сочи открылся один из главных российских кинофестивалей
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актриса Равшана Куркова перед церемонией открытия
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актеры Оксана Акиньшина и Игорь Верник на красной дорожке фестиваля
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актриса Наталья Бардо
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Продюсер Александр Роднянский с супругой Валерией Мирошниченко и режиссер Федор Бондарчук
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса Нонна Гришаева
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Телеведущая Сати Спивакова
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актер Филипп Авдеев, лидер группы «Звери» Роман Билык и актеры Ирина Старшенбаум и Тео Ю
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Режиссер Резо Гигинеишвили и его спутница Надин Оболенцева
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актеры Анна Чурина и Милош Бикович
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Фотограф Сергей Табунов, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, модельер Виктория Газинская и модель Даниил Симаков
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актриса Екатерина Шпица во время церемонии открытия
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