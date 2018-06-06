Названа лучшая короткометражка «Кинотавра»

Фильм Игоря Поплаухина «Кинотавр» завоевал гран-при конкурса «Короткий метр» российского кинофестиваля «Кинотавр».

Также гильдия киноведов и кинокритиков отметила ленты «ДТП» Анны Дежурко, «Взятка» Алексея Харитонова и «Прощай, любимый» Александра Цыпкина.

Диплома «за поиск» удостоились режиссер фильма «Новая Москва» Тамара Дондурей, призом «за героиню» наградили картину «Шесть два восемь» Анны Кузнецовой, «за образ» — картину «Рыбный день» Дмитрия Корсакова.

По словам президента кинофестиваля Александра Роднянского, из 400 представленных на конкурс работ отобрали 29. Он пояснил, что это не случайный выбор «более-менее нормальных картин», а желание угадать тех, за кем будущее.

29-й по счету фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи со 2 по 10 июня, передает «РИА Новости».

Почетного приза «Кинотавра» была удостоена актриса и режиссер Вера Глаголева. Награда была вручена ее дочери Анне Нахапетовой. На церемонии также состоялся специальный показ последнего фильма Глаголевой «Не чужие».