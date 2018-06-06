Прямой эфир

Названа лучшая короткометражка «Кинотавра»

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм Игоря Поплаухина «Кинотавр» завоевал гран-при конкурса «Короткий метр» российского кинофестиваля «Кинотавр».

Толстой, Пушкин и Ван Гоги
29-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» стартует в Сочи

Также гильдия киноведов и кинокритиков отметила ленты «ДТП» Анны Дежурко, «Взятка» Алексея Харитонова и «Прощай, любимый» Александра Цыпкина. 

Диплома «за поиск» удостоились режиссер  фильма «Новая Москва» Тамара Дондурей, призом «за героиню» наградили картину «Шесть два восемь» Анны Кузнецовой, «за образ» — картину «Рыбный день» Дмитрия Корсакова. 

По словам президента кинофестиваля Александра Роднянского, из 400 представленных на конкурс работ отобрали 29. Он пояснил, что это не случайный выбор «более-менее нормальных картин», а желание угадать тех, за кем будущее. 

29-й по счету фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи со 2 по 10 июня, передает «РИА Новости»

Почетного приза «Кинотавра» была удостоена актриса и режиссер Вера Глаголева. Награда была вручена ее дочери Анне Нахапетовой.  На церемонии также состоялся специальный показ последнего фильма Глаголевой «Не чужие».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в российское киноискусство
Вера Глаголева посмертно удостоена почетного приза «Кинотавра»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017