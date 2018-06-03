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Вера Глаголева посмертно удостоена почетного приза «Кинотавра»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Актриса и режиссер Вера Глаголева посмертно удостоена почетного приза кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Награду дочери актрисы Анне Нахапетовой вручил 3 июня президент киносмотра Александр Роднянский.

«Приз называется «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте», — отметил продюсер. Его слова передает ТАСС.

После церемонии состоялся специальный показ последнего фильма режиссера «Не чужие», посвященного российской провинции.

Народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года в Германии, где проходила курс лечения. Актрису и режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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