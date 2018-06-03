Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в российское киноискусство

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIX фестиваля «Кинотавр», отметив вклад форума в развитие российского киноискусства, сообщает сайт Кремля.

«Убежден, что нынешний форум внесет весомый вклад в продвижение и популяризацию российского киноискусства, станет настоящим праздником для всех присутствующих», — говорится в тексте поздравительной телеграммы президента.

Путин отметил, что фестиваль помогает молодым талантливым режиссерам реализовать свой потенциал, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, проходящий ежегодно в Сочи. В 2018 году мероприятие проходит со 2 по 10 июня.