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Путин оценил вклад фестиваля «Кинотавр» в российское киноискусство

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIX фестиваля «Кинотавр», отметив вклад форума в развитие российского киноискусства, сообщает сайт Кремля.

«Убежден, что нынешний форум внесет весомый вклад в продвижение и популяризацию российского киноискусства, станет настоящим праздником для всех присутствующих», — говорится в тексте поздравительной телеграммы президента.

Путин отметил, что фестиваль помогает молодым талантливым режиссерам реализовать свой потенциал, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, проходящий ежегодно в Сочи. В 2018 году мероприятие проходит со 2 по 10 июня.

Кинотавр
Актриса Равшана Куркова перед церемонией открытия
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актеры Оксана Акиньшина и Игорь Верник на красной дорожке фестиваля
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актриса Наталья Бардо
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Продюсер Александр Роднянский с супругой Валерией Мирошниченко и режиссер Федор Бондарчук
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актриса Нонна Гришаева
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кинотавр
Телеведущая Сати Спивакова
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актер Филипп Авдеев, лидер группы «Звери» Роман Билык и актеры Ирина Старшенбаум и Тео Ю
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Режиссер Резо Гигинеишвили и его спутница Надин Оболенцева
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актеры Анна Чурина и Милош Бикович
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Фотограф Сергей Табунов, главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, модельер Виктория Газинская и модель Даниил Симаков
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинотавр
Актриса Екатерина Шпица во время церемонии открытия
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

 

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