«Зеркало» нового времени

В Иванове завершился XII Международный фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Гран-при получила израильская картина «Не забудь меня» режиссера Рама Нехари. Фильм повествует о девушке, находящейся на лечении от анорексии в специализированном центре для женщин с расстройством пищеварения, и музыканте-социофобе. Их случайная встреча приводит обоих к попытке убежать от всего того, что считается в обществе нормальным.

Объясняя выбор жюри, его председатель режиссер Марина Разбежкина отметила, что создателям киноленты удалось рассказать о сложных процессах, которые происходят в Израиле, «очень современным, абсолютно новым киноязыком».

— Язык XXI века очень отличается от языка XX века, и большие картины еще не успели его усвоить. Тем удивительнее то, что он вдруг оказался доступным для молодых ребят из Израиля. Они «схватили» время не в его идеологической парадигме, а в его скорости, в желании быть свободными в любых проявлениях, — поделилась с «Известиями» Марина Разбежкина.

С мнением коллеги были полностью солидарны и члены жюри в составе турецкого кинокритика Алин Ташиян, эстонского кинорежиссера Арво Ихо, венгерского переводчика Гезы Морчани и сербского актера Милана Марича.

— В израильской картине есть качество, которого не было в других фильмах. Это «улыбка разума», которая присуща довлатовским произведениям. Создатели картины смеются над собой, у них есть самоирония, — отметил Арво Ихо.

Помимо Гран-при, в международном конкурсе было вручено еще два приза. Награда «За выдающиеся художественные достижения» ушла к создателям фильма «Овдовевшая ведьма» (Китай, режиссер Цай Чэньцзе). К слову, китайские кинематографисты не поленились приехать в Иваново и даже принимали активное участие в событиях фестиваля. Правда, английским языком гости совсем не владеют, а переводчика с китайского на «Зеркале» не было. Поэтому благодарственную речь режиссера во время церемонии пришлось прогонять через онлайн-переводчик прямо на сцене.

Второй по значимости приз — «За лучшую режиссуру» — был присужден Вахиду Джадидванду за фильм «Ни даты, ни подписи» (Иран). В отличие от других картин иранского кинематографа лента-победитель отнюдь не поэтична и не религиозна. Фильм принадлежит новому направлению иранского кино, посвященному насущным проблемам общества. Он рассказывает о сложных переживаниях современного человека в Иране.

Патологоанатом доктор Нариман случайно сбил мотоцикл, на котором ехали супруги с двумя детьми. Он сделал всё возможное, чтобы пострадавший в аварии мальчик получил медицинскую помощь, но на следующий день ребенок умер. Нариман уверен, что мальчик умер от травм, полученных в аварии, но другой врач утверждает, что он отравился... Чтобы выяснить истину, Нариману приходится пройти страшный путь.

Провозглашенный в этом году лозунг фестиваля «Территория эксперимента» отразился на конкурсной программе. Акцент был сделан на поиск киноязыка будущего. Возможно, поэтому, вопреки ожиданиям зрителей, ни один из представленных в конкурсе фильмов не рифмовался с поэтикой картин Андрея Тарковского, чье имя с гордостью носит кинофестиваль «Зеркало».

— Единственное, о чем сегодня стоит думать, — насколько современно кино, которое мы показываем. Если режиссеры будут заниматься только тем, что посылать приветы Тарковскому из своих фильмов, то мы окажемся в культурном музее. А культура не должна жить в музее — это живая субстанция, призванная рождать новое, — заключила Марина Разбежкина.

Впрочем, два «привета» кинотрадициям в виде почетных наград всё же было отправлено. «Зеркало» присудило спецприз «За весомый вклад в кинематограф» оператору фильма «Ностальгия» Андрея Тарковского Джузеппе Ланчи. А другой наградой — «За выдающийся вклад в киноискусство» — отметили художника, режиссера и сценариста Рустама Хамдамова.