Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Суперсемейка 2» (6+)

Режиссер: Брэд Берд

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Мистеру Исключительному всё чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда спокойствие Исключительных окажется под угрозой нового врага.

«Фото на память» (16+)

Фото: Каропрокат

Режиссер: Антон Зенкович; в ролях: Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Уколова, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Харламов, Софья Зайка

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, они находят среди множества жутких фотографий снимок их разбитого автомобиля. В одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и были сделаны страшные карточки.

«Аферисты поневоле» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Джеймс Окли; в ролях: Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума Турман, София Вергара, Криспин Гловер, Тим Рот, Эшли Уильямс, Стивен Фрай и др.

Британские супруги Харриет и Питер, задолжавшие много денег печально известному бандиту, сбегают в Лос-Анджелес. Они намерены украсть драгоценности, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить себе безбедную жизнь. Вот только помочь им должны бывшая жена Питера и ее новый муж. В общем, план изначально обречен на проблемы.

«Дело Собчака» (12+)

Фото: ЦДК

Режиссер: Вера Кричевская

История первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказанная его семьей, соратниками и противниками. Интервью для фильма дал президент Владимир Путин.

Концерт Эмилианы Торрини и The Colorist Orchestra (18+)

Фото: Getty Images/Jordi Vidal

В рамках фестиваля Sound Up в России впервые выступит знаменитая исландская инди-поп-звезда Эмилиана Торрини c оркестром The Colorist Orchestra. «Исландский концерт» состоится за день до первого матча сборной Исландии на чемпионате мира по футболу. Эмилиану Торрини часто сравнивают с Бьорк, а бельгийский коллектив The Colorist Orchestra славится необычным инструментальным составом, включающем препарированный рояль, маримбу, ксилофон и стеклянные чаши.

15 июня, 20:00, помещение бойлерной Московского хлебозавода № 9 на Новодмитровской улице

«Неоклассики: Сергей Сувид и Илья Поляков» (6+)

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В рамках серии концертов «Неоклассики» пройдет двойное выступление композиторов Сергея Сувида и Ильи Полякова. Пьесы Сергея Сувида нежны и вдохновенны, а музыка Ильи Полякова отличается динамикой и экспрессивностью подачи. Вход на концерт свободный.

17 июня, 20:00, Зеленый театр ВДНХ, Сцена на воде

«Визит старой дамы» (16+)

Фото: пресс-служба Малого театра

Израильский режиссер Илан Ронен поставил спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта. В центре сюжета — ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард. Но за это неслыханное благодеяние им нужно выполнить одно требование... Несмотря на драматический сюжет, автор называет свою пьесу комедией. А режиссер оставляет право выбора за зрителем — смеяться ему или плакать.

15 июня, 19:00, Малый театр

«Тартюф» (12+)

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

Один из главных спектаклей в репертуаре театра поставил Юрий Любимов. Постановке почти полвека, но она не теряет актуальности. Ханжа и притворщик втирается в доверие к господину Оргону. Этого добронравного скромника, конечно, узнают все, но, невзирая на разоблачения, Тартюф по-прежнему вершит свои дела.

15 июня, 19:00, Театр на Таганке

«Крейцерова соната» (12+)

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Современный балет восходящей звезды мировой хореографии Роберта Бинета по сюжету повести Льва Толстого. Это спектакль не о любви, измене и ревности главных героев, а о музыке как мощном средстве воздействия на человека и его жизнь. Именно музыка становится главным действующим лицом произведения.

16 июня, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Аудиенция» (16+)

Фото: пресс-служба Театра Наций

Пьеса драматурга, сценариста и знатока британского двора Питера Моргана в постановке Глеба Панфилова. Роль Елизаветы II играет муза режиссера Инна Чурикова. Каждый вторник в шесть часов вечера королева Великобритании дает аудиенцию премьер-министру. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале, однако по правилам хорошего тона премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и мире.

15, 16, 17 июня, 19:00, Театр Наций

Рейтинг «Известий»: 9

«Tout paye, или Всё оплачено» (16+)

Фото: пресс-служба театра «Ленком»/Александр Стернин

Спектакль по пьесе француза Ива Жамиака «Мсье Амилькар платит» поставил эстонец Эльмо Нюганен. Это хорошо приготовленное коммерческое «блюдо» актеры играют во всю мощь своего дарования — как любят и умеют в «Ленкоме».

17 июня, 19:00, «Ленком»

VI Московская международная биеннале молодого искусства

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Свои работы представили более 50 молодых художников со всего мира — победители открытого конкурса. Возраст участников и кураторов — до 35 лет. Биеннале охватила сразу несколько площадок. В программе пять блоков: основной и стратегический проекты, специальные проекты, параллельная и образовательная программы. Всего за полтора месяца в рамках биеннале пройдет 55 событий.

До 31 июля; площадки: деловой квартал «Рассвет» на Красной Пресне, Московский музей современного искусства (ММОМА), Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО, Музей AZ, спецплощадка в ЦУМе

«Импрессионизм в авангарде»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Около 60 полотен художников первой трети XX века призваны доказать, что супрематизм и прочие «измы» в России выросли именно на французской почве, и будущие революционеры от искусства начинали с подражания Моне и Сезанну. А некоторые тем же и заканчивали. Кураторы выставки сделали акцент на нетипичные работы и благодаря этому собрали такое созвездие имен: Малевич, Кандинский, Ларионов, Гончарова, Фальк, Кончаловский, Лентулов, Бурлюк, Явленский.

До 19 сентября, Музей русского импрессионизма

Рейтинг «Известий»: 7

«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ГМИИ имени Пушкина представляет один из главных проектов сезона — выставку шедевров Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан. Это одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. 81 произведение золотого века голландского искусства и уникальный рисунок Леонардо да Винчи впервые демонстрируются в России.

До 22 июля; ГМИИ им. А.С. Пушкина

Рейтинг «Известий»: 9