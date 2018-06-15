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Тернистый путь к свету

Фильмы выходного дня: преступники, любовники и супергерои
Фото: MEGOGO Distribution
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Тернистый путь к свету
2018-06-14 13:48:19">
2018-06-14 13:48:19
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Борьба за место под солнцем, неожиданные семейные трудности и по-настоящему преступная любовь — каждый непременно подберет для себя что-то подходящее. О том, на какие фильмы обязательно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ. 

«Мир будущего»

Динозавры, красотки и рокеры
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В таком будущем уж больно не хочется оказаться, но большинство современных антиутопий вроде «Безумного Макса» ничего, кроме полуразрушенных строений в заброшенных городах, зарастающих сорняками, увы, не сулят. Видимо, ошиблось где-то человечество в своем развитии, бывает. Но что неизменно в мире будущего, так это борьба за место под солнцем. Иными словами — человеческий эгоизм. Никто никому не поможет, а героев всюду подстерегает опасность. И даже благое дело — поиск лекарства для своей матери — может обернуться совершенно неожиданными приключениями.

Режиссер: Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг

В ролях: Джеймс Франко, Сьюки Уотерхаус, Джеффри Уолберг, Маргарита Левиева, Снуп Догг, Твин Шадоу, Метод Мэн, Люси Лью, Милла Йовович, Кармен Ардженциано

Названы лучшие анимационные фильмы всех времен

«Суперсемейка-2»

Не всякая семья может похвастаться своим супергеройским статусом. Но, пожалуй, каждая рано или поздно сталкивалась с семейными трудностями — идти на уступки друг другу, знаете ли, вещь не для самовлюбленных людей. А что если твоей жене — пардон, супержене — уделяют больше внимания? Только и остается, что демонстрировать свои сверхспособности, сидя дома с детьми. Но разве такого отца нельзя назвать супергероем?

Режиссер: Брэд Берд

В ролях: Крэйг Т. Нельсон, Холли Хантер, Сара Вауэлл, Хак Милнер, Кэтрин Кинер, Илай Фучиле, Боб Оденкёрк, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Берд, София Буш

«Эскобар»

Мир без добрых людей
Как и почему наркодельцы становятся киногероями

С одной стороны, это криминальная лента о любви знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара к увлеченной им красавице-журналистке (сценарий написан по ее мемуарам, где, разумеется, эмоциональная часть подана весьма субъективно). С другой — очередное кино, прославляющее любовь Хавьера Бардема и Пенелопы Круз, счастливых мужа и жены, нисколько не робеющих сниматься вместе.

Режиссер: Фернандо Леон Де Араноа

В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Жульет Рестрепо, Оскар Хаэнада, Фреди Йэт, Рикардо Ниньо, Педро Кальво, Джованни Альварез, Дэвид Валенсиа

Смейся, смейся, Сатана
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«Аферисты поневоле»

Не знаю, приняли ли участие Тим Рот и Ума Турман в этой картине поневоле (хотя хороший гонорар способен компенсировать любые сомнения), но благодаря своей кинокарьере они в подобных жанрах выглядят не менее статно, чем верблюд в родной пустыне. Криминальные комедии — они и без помощи Тарантино нынче удаются. Было бы только смешно.

Режиссер: Джеймс Окли

В ролях: Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума Турман, София Вергара, Криспин Гловер, Тим Рот, Эшли Уильямс, Стивен Фрай, Мелисса Сью Андерсон

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