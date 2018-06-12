Также снимались

Теннисистка Мария Шарапова, физик Стивен Хокинг, генерал Владимир Маркин, предприниматели Илон Маск и Билл Гейтс, танцовщик Михаил Барышников, президент США Дональд Трамп… Этих и целый ряд других селебрити объединяют не только всеми признанные результаты, которых они добились в своей сфере. Все они любят кино настолько, что готовы не только смотреть за происходящим на экране, но и участвовать в съемках, — пусть даже это всего лишь эпизод, а не главная роль. Кто из звезд снимался в камео и зачем это нужно людям с прочным финансовым положением и весом в обществе — в материале портала iz.ru.

Удар, еще удар!

Теннисистка Мария Шарапова в представлении не нуждается. Обладательница «карьерного шлема» (россиянка выигрывала все четыре турнира серии «Большого шлема»), экс-первая ракетка мира и просто красавица (хоть и не комсомолка) по праву считается самой успешной российской теннисисткой. Однако спортивной карьерой (в которой из-за скандала с запрещенным мельдонием ей пришлось взять длительную паузу) Мария решила не ограничиваться и сыграла в одном из недавно вышедших эпизодов сериала «Миллиарды» американского канала Showtime.

Значительно перевоплощаться ради появления на экране звезде тенниса, впрочем, не пришлось — Шарапова играла саму себя, правда, в не совсем обычной для себя роли — спарринг-партнера. Ее оппонентом выступил один из главных героев сериала — Бобби Аксельрод (актер Дэмиен Льюис). Роль, впрочем, ей досталась даже со словами — она перебросилась парой фраз с Григором Андоловым (именно такое имя создатели ленты выбрали для русского олигарха в исполнении Джона Малковича). «Не совсем уверена, как у меня получилось, но это был замечательный опыт, — поделилась ощущениями от съемок Мария в своем Instagram, опубликовав фото с Льюисом и Малковичем. — Вызов на площадку в пять утра — это не так и страшно, если ты оказываешься в кресле рядом с двумя такими талантами». И если настоящей актерской игры за полторы минуты экранного времени спортсменке, возможно, и не удалось продемонстрировать, то фанаты Шараповой вполне смогли насладиться ее «фирменными» криками при ударе по мячу.

В кадре — лидер отрасли

Не отказываются от участия в телепроектах и знаменитые бизнесмены и изобретатели. Так, один из основателей Microsoft Билл Гейтс еще в 2001 году появился в популярном в США телесериале «Фрейзер», а гораздо позднее сыграл самого себя в эпизоде комедийной «Теории большого взрыва».

В «Теории», которую снимает CBS, вообще было довольно много приглашенных звезд — в основном из числа изобретателей и ученых, о жизни которых в комедийном ключе и посвящен сериал. Как напоминает журнал Entertainment Weekly, среди снявшихся в проекте — ныне покойный физик Стивен Хокинг, астронавт Базз Олдрин, астрофизик Нил Деграсс Тайсон и сооснователь Apple Стив Возняк.

Сыграл в «Теории большого взрыва» и один из самых обсуждаемых предпринимателей современности — изобретатель и инвестор Илон Маск. Зрители его увидели в довольно необычной обстановке — вместе с Говардом Воловицем, одним из четырех друзей-ученых, создатель проектов Tesla и SpaceX занимался мытьем посуды на кухне столовой для малоимущих.

Работа со съемочной группой «Теории большого взрыва», видимо, настолько понравилась Маску, что он снялся в камео одной из серий «Детства Шелдона» — спин-оффа сериала, рассказывающего о юных годах будущего физика Шелдона Купера. Вообще для Маска участие в теле- и кинопроектах — дело уже почти обычное: он также работал, например, в «Железном человеке 2», «Симпсонах» и «Южном парке».

Миллиардер в кадре

Почетной строчки в рейтинге богатейших людей планеты порой, похоже, недостаточно для самореализации и чувства наполненности жизни. Иначе зачем бы предпринимателям со сверхдоходами соглашаться на совсем крошечные роли в телевизионных проектах? Среди таких «авантюристов», например, британец Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group и обладатель состояния, которое Forbes оценивает в $8 млрд. Известный своей легкостью на подъем и некоторой склонностью к эпатажу богач сыграл в фильмах «Вокруг света за 80 дней» и «Возвращение супермена», а также снялся в эпизоде сериала «Друзья», исполнив роль торговца сувенирами.

Британский предприниматель — далеко не единственный представитель мировой бизнес-элиты, мелькнувший на телеэкране. Можно вспомнить, например, легендарного американского инвестора и одного из богатейших людей мира Уоррена Баффетта — он сыграл в двух эпизодах сериала «Офис», где, в частности, проводил интервью с претендентами на должности в занимающейся продажей товаров из бумаги вымышленной компании Dunder Mifflin. Кстати, тот факт, что такой фирмы в реальности не существует, не помешал снимавшему сериал каналу NBC вполне успешно торговать сувенирной продукцией с логотипом выдуманной компании — кружками, футболками и календарями. Бренд, популяризированный, вероятно, в том числе за счет появления на экране Баффетта, так хорошо «зашел», что права на продажу товаров с его логотипом приобрела сеть Staples — один из крупнейших в Соединенных Штатах ретейлеров, занимающихся канцтоварами и товарами для офиса.

Снимать по-русски!

Отечественные производители телевизионного контента и кинопродукции тоже охотно привлекают знаменитостей к съемкам. У некоторых представителей других сфер деятельности складывается даже небольшая экранная карьера. Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, например, сыграл следователя СК в «Дне дурака» — современной киноверсии гоголевского «Ревизора». Были у генерала роли и в «профильных» сериалах — «Следственный комитет» и «Пятницкий». У Маркина, впрочем, есть и другие таланты — помимо основной работы, он еще успевает писать книги и песни — одну из них под названием «Родина» он исполнял, например, вместе со Стасом Пьехой.

В России представители «серьезных» профессий, впрочем, не так охотно соглашаются на роли в кино или на телевидении. Одним из немногочисленных исключений в этом плане может считаться миллиардер Михаил Прохоров, сыгравший самого себя в очередной, третьей серии ленты «О чем говорят мужчины» и запомнившийся фразой «Деньги — они же цветы жизни!» Впоследствии предприниматель в шоу «Вечерний Ургант» рассказывал о том, что ему больше всего не понравилось во время съемок: «Эти люди мне объясняли, как говорить про деньги. Они денег-то никогда вживую не видели! Это меня очень сильно возмутило». Участник «Квартета И» Алексей Барац, впрочем, говорил, что с Прохоровым, как и с любым другим актером, был заключен договор. И хотя сумма контракта была символической — один рубль, даже с нее были выплачены налоги, утверждал актер.

Перетягивание эмоций

Участие узнаваемых людей в телевизионных или кинематографических проектах всегда идет на пользу фильму, в котором камео становится эдакой «вишенкой на торте». «Иногда это застает врасплох и тоже не оставляет равнодушным», — пишет сайт ivi.ru. При этом, отмечает портал, «звездный» эпизодник «даже не указывается в титрах и не получает гонорар». А значит, дело — в желании раздвигать собственные горизонты, пробовать себя на новом поприще.

В свою очередь, психолог Михаил Хорс полагает, что, перемещаясь в параллельную — кино- или телевизионную реальность, звезды лишь меняют свой имидж, собственное восприятие другими людьми. «Они таким образом пытаются создать определенный образ, вызвать нужную эмоцию, — отметил специалист в беседе с порталом iz.ru. — Ведь очень часто образ политика или спортсмена люди формируют на основании эпизодов личной жизни этих людей, подсмотренных журналистами». Результат может быть не самым позитивным, и публика может разочароваться. Если же звезда «внедряется в контекст телесериала даже под своим собственным именем, она как бы перетягивает на себя ту эмоцию, которую зрители испытывают к искусственным, выдуманным, срежиссированным героям», говорит Хорс. «Получается, что звезда как бы прячется под маской, — полагает он. — Это пиар чистой воды, хотя финансовой мотивации тут нет. Думаю, кстати, что за некоторые из таких эпизодов селебрити еще и сами доплачивают — и это если не говорить о «закатившихся» звездах, для которых важно быть на виду любым способом».