Билл Гейтс снимется в эпизоде «Теории большого взрыва»
Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала «Теория большого взрыва».
Open some Windows because @BillGates will play himself in an upcoming episode of #BigBangTheory! https://t.co/YOootBStuR pic.twitter.com/CnCgA7K9Iz— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 20 февраля 2018 г.
В серии он сыграет самого себя. Эпизод выйдет в эфир в марте. Об этом сообщается на странице телепроекта в Twitter.
Билл Гейтс в течение долгого времени признавался самым богатым человеком в мире, однако с этого пьедестала его сместил основатель Amazon Джефф Безос. Состояние основателя Microsoft оценивается более чем в $90 млрд. Он является рекордсменом по объему собственных средств, перечисленных на благотворительность.
В декабре проект «Теория большого взрыва» вошел в топ-5 сериалов, скачиваемых с пиратских сайтов.