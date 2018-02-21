Билл Гейтс снимется в эпизоде «Теории большого взрыва»

Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала «Теория большого взрыва».

В серии он сыграет самого себя. Эпизод выйдет в эфир в марте. Об этом сообщается на странице телепроекта в Twitter.

Билл Гейтс в течение долгого времени признавался самым богатым человеком в мире, однако с этого пьедестала его сместил основатель Amazon Джефф Безос. Состояние основателя Microsoft оценивается более чем в $90 млрд. Он является рекордсменом по объему собственных средств, перечисленных на благотворительность.

В декабре проект «Теория большого взрыва» вошел в топ-5 сериалов, скачиваемых с пиратских сайтов.