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Билл Гейтс снимется в эпизоде «Теории большого взрыва»

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Фото: Global Look Press/Tom Nicholson
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Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала «Теория большого взрыва».

В серии он сыграет самого себя. Эпизод выйдет в эфир в марте. Об этом сообщается на странице телепроекта в Twitter

Билл Гейтс в течение долгого времени признавался самым богатым человеком в мире, однако с этого пьедестала его сместил основатель Amazon Джефф Безос. Состояние основателя Microsoft оценивается более чем в $90 млрд. Он является рекордсменом по объему собственных средств, перечисленных на благотворительность.

В декабре проект «Теория большого взрыва» вошел в топ-5 сериалов, скачиваемых с пиратских сайтов.

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