Билл Гейтс снимется в эпизоде «Теории большого взрыва»

Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала «Теория большого взрыва».

Open some Windows because @BillGates will play himself in an upcoming episode of #BigBangTheory! https://t.co/YOootBStuR pic.twitter.com/CnCgA7K9Iz