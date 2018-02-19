«Пятый канал» получил престижную премию за сериал «Свои»

Сериал «Пятого канала» «Свои» стал победителем Национальной премии бизнес-коммуникаций – 2018 в корпоративной номинации «Лучшая маркетинговая кампания». Сериал выходит с 2017 года. Доля общероссийского показа премьерных серий составила рекордные 12,2% в целевой аудитории «все 25–59», а также 16% в женской аудитории 25–59. Проект был популярен у пользователей соцсетей, что привлекло дополнительную аудиторию.

Сериал выходит с 2017 года. В каждом выпуске речь идет о команде экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Сейчас канал уже проводит кастинг актеров для съемок следующего сезона.

В то же время заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга «Пятого канала» Марина Белова получила серебро в Национальной премии бизнес-коммуникаций – 2018 за вклад в развитие индустрии в номинации «Лучший директор по маркетингу».

— Имидж, качество, инновации — всё это мы заложили в основу маркетинговой кампании, которая и стала в этом году лучшей. И нашей радости нет предела! Мы очень благодарны жюри за то, что они оценили наш труд. Имидж — сериал «Свои» четко вписан в нашу праймовую парадигму законодателя детективной сериальной телемоды, — заявила Марина Белова.

По ее словам, первая серия стала лидером тайм-слота среди всех каналов в день премьеры.

— Помимо стандартных средств продвижения мы устроили онлайн-кастинг, ежедневно выкладывали задания для наших зрителей. Мало того что мы получили объемную фактуру для соцсетей, мы еще — и это сейчас особенно важно для индустрии — вернули тех, кто по ряду причин перестал смотреть телевизор, а это важная для рекламодателя целевая аудитория, — рассказала Марина Белова.

Также «Пятый канал» попал в список номинантов (в шорт-лист) в категории «Лучшая маркетинговая стратегия» с проектом «Пятый» — законодатель детективной моды». Проект был призван сформировать восприятие канала как основного поставщика качественного детективного сериального контента на российском телевидении.

Отметим, в 2017 году в эфире «Пятого» вышли такие успешные сериалы, как «Майор и магия», «Следствие любви», «Акватория», 2-й сезон «Последнего мента» и др. «Пятый» продолжает радовать зрителей как законодатель детективной телемоды. Уже совсем скоро на канале состоится главная премьера высокого телесезона — «Спецы». Для самых больших любителей детективного жанра, для зрителей, которые видели «всё», этот сериал станет настоящим открытием.