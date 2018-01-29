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Новый сериал «Спецы» выходит на «Пятом канале»

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Фото: youtube.com
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Скоро на «Пятом канале» стартует новый детективный сериал под названием «Спецы». Разработчики называют его «главной премьерой февраля».

По словам разработчиков, сериал снят в лучших детективных традициях. «Для самых больших любителей детективного жанра, для зрителей, которые видели «всё», этот сериал станет настоящим открытием», — отмечают создатели.   

Основная сюжетная линия строится вокруг отношений начальника экспертно-криминалистической лаборатории МВД Андрея Макарова со своей командой. 

В сериале снялись Алексей Морозов, Яна Соболевская, Игорь Петрусенко, Дмитрий Чернов, Виталий Салий, Константин Корецкий, Сергей Солодов, Наталья Доля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Пятый канал» закрепил за собой звание «законодателя детективной телевизионной моды» и показал сразу пять премьерных сериалов в прайме: «Майор и магия», «Следствие любви», «Акватория», «Последний мент», «Свои». Также вышли новые серии легендарного «Следа».

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