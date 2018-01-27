В США переснимут сериал «Зачарованные»

Культовый американский сериал «Зачарованные» будет переснят. Пилотную серию заказал канал CW, сообщает издание Variety.

Оригинальный сериал состоял из восьми сезонов и выходил с 1998 по 2006 год. В «Зачарованных» снимались Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн, Шэннен Доэрти.

Теперь решено сериал переснять, а все события перенести в настоящее время. Сюжет для новых серий придумала создатель сериала «Девственница» Дженни Снайдер Урмен, она же выступит как один из исполнительных продюсеров.

В ноябре 2017 года сообщалось, что американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по роли в сериале «Зачарованные», была задержана полицией по подозрению в хранении наркотиков.