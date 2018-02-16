«Пятый канал» получил две престижные профессиональные награды

«Пятый канал» стал победителем «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018» в корпоративной номинации «Лучшая маркетинговая кампания». Кроме того, заместитель генерального директора канала Марина Белова стала призером в номинации «Лучший директор по маркетингу». Торжественная церемония состоялась 15 февраля в московском театре «Градский Холл».

Награду за маркетинговую кампанию телекомпания получила за сериал собственного производства «Свои», при помощи которого канал сделал ставку на расширение и омоложение аудитории. В ее рамках «Пятый канал» заранее познакомил зрителей с персонажами, которые к моменту премьеры уже успели стать для аудитории «своими».

Кроме того, существенный рост интереса к сериалу вызвала акция «Народный онлайн-кастинг», проведенная в социальных сетях. Пользователи получили возможность выполнять творческие задания, на основе которых создавался онлайн-сериал #СВОИНАПЯТОМ. Наиболее активные участники народного онлайн-кастинга снялись в новостном сюжете о премьере и получили возможность сыграть эпизодические роли в новых сериях проекта.

Средняя доля общероссийского показа премьерных серий составила рекордные 12,2% в целевой аудитории «все 25-59» и 16% в женской аудитории 25-59, востребованной рекламодателями. Кроме того, проект вызвал широкий интерес у пользователей соцсетей, что привлекло дополнительную аудиторию.

Директор дирекции программ и маркетинга «Пятого канала» Марина Белова получила серебро в «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018» за вклад в развитие индустрии в номинации «Лучший директор по маркетингу».

«На протяжении семи лет «Пятый канал» показывает стабильный и устойчивый рост на отечественном телевизионном рынке. По итогам 2017 года мы осуществили значимый прирост доли аудитории и уверенно занимаем четвертое место по России по всем ключевым аудиториям. Эта победа — победа всей нашей команды — холдинга Национальная Медиа Группа — самого мощного, значимого и прогрессивного медиахолдинга. Спасибо большое нашим акционерам за доверие, а руководству холдинга НМГ за понимание и поддержку», — заявила Белова.

Также «Пятый канал» попал в список номинантов премии в категории «Лучшая маркетинговая стратегия» с проектом «Пятый — законодатель детективной моды», призванный сформировать восприятие канала как основного поставщика качественного детективного сериального контента на российском телевидении.