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Проект «День ангела» на «Пятом канале» приближается к юбилею

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Фото: Пятый канал
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В преддверии юбилея телепроекта «День ангела» «Пятый канал» создал социальный ролик, направленный на привлечение внимания к проблемам сиротства.

«Каждый ребенок от рождения уникален, неповторим и талантлив, и каждый похож на бутон цветка. Для того чтобы цветок раскрылся и показал всю свою красоту, нужны определенные условия. Так и ребенку, чтобы раскрыться, нужна семья, мама и папа, которые его любят и берегут», — отметила Алина Кабаева, глава Благотворительного фонда, который является генеральным спонсором и партнером программы «День Ангела».

Проект «День ангела» на «Пятом канале» существует уже почти пять лет. Его целью является помощь детям, оставшимся без попечения родителей. За время его существования 176 детей обрели свой дом.

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