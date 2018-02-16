Актриса Юлия Снигирь рассказала о роли Салтычихи

Одна из самых успешных молодых российских актрис Юлия Снигирь рассказала в интервью корреспонденту «Известий» о роли Дарьи Салтыковой (Салтычихи), которую сыграла в телевизионном сериале «Кровавая барыня».

По словам актрисы, она согласилась на такую непростую роль, бросив себе своеобразный профессиональный вызов. Ей было важно найти оправдание поступкам Дарьи Салтыковой, которую признала для себя нездоровым человеком. Юлия Снигирь рассказала, что именно страшная параноидальность и вспышки гнева довели ситуацию до крайней степени, но считает, что ее персонаж всё-таки можно пожалеть.

«Конечно, она не была здоровым человеком. Мы можем лишь предположить, что именно творилось в ее голове. Мне показалось, что Дарья всю жизнь находилась в диалоге с Богом. Она то благодарила его, то злилась. Даже конкурировала с Ним. Она считала, что «право имеет», понимаете? На всё», — отмечает актриса в разговоре с «Известиями».

Режиссер сериала позиционирует его жанр как «страшную сказку». Сама Юлия Снигирь больше любит сказки Бажова за мистику и красоту. Именно о Хозяйке медной горы она думала, когда прорабатывала образ и играла Салтычиху.

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«Роль Салтычихи далась мне кровью»