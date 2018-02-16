Прямой эфир

Актриса Юлия Снигирь рассказала о роли Салтычихи

0
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из самых успешных молодых российских актрис Юлия Снигирь рассказала в интервью корреспонденту «Известий» о роли Дарьи Салтыковой (Салтычихи), которую сыграла в телевизионном сериале «Кровавая барыня».

По словам актрисы, она согласилась на такую непростую роль, бросив себе своеобразный профессиональный вызов. Ей было важно найти оправдание поступкам Дарьи Салтыковой, которую признала для себя нездоровым человеком. Юлия Снигирь рассказала, что именно страшная параноидальность и вспышки гнева довели ситуацию до крайней степени, но считает, что ее персонаж всё-таки можно пожалеть.

«Конечно, она не была здоровым человеком. Мы можем лишь предположить, что именно творилось в ее голове. Мне показалось, что Дарья всю жизнь находилась в диалоге с Богом. Она то благодарила его, то злилась. Даже конкурировала с Ним. Она считала, что «право имеет», понимаете? На всё», — отмечает актриса в разговоре с «Известиями».

Режиссер сериала позиционирует его жанр как «страшную сказку». Сама Юлия Снигирь больше любит сказки Бажова за мистику и красоту. Именно о Хозяйке медной горы она думала, когда прорабатывала образ и играла Салтычиху.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Роль Салтычихи далась мне кровью»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о работе над фильмом «Довлатов»
Режиссер «Идеальных незнакомцев» прочитал лекцию в киношколе «Индустрия»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017