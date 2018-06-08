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Аль Пачино впервые сыграет в фильме Квентина Тарантино

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Фото: Global Look Press/MediaPunch/face to face
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Знаменитый американский актер Аль Пачино снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood).

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Как пишет журнал Variety, картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в 1969 году совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

Главными героями картины станут экс-звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Аль Пачино сыграет агента Далтона по имени Марвин Шварц. Актер впервые будет работать с Тарантино, в то время как ДиКаприо и Питт уже снимались у него.

Премьера фильма запланирована на август 2019 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Тарантино отказался снимать новый фильм в студиях The Weinstein Company, созданных Харви Вайнштейном, в связи с разгоревшимся секс-скандалом вокруг продюсера. 

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