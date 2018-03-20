В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Кремация останков серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре 2017 года, состоялась в похоронном зале города Портервиль, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал KGET-TV со ссылкой на проводившего церемонию пастора Марка Питчера.

По его словам, на гражданской панихиде присутствовали от 20 до 25 человек, в том числе несколько друзей и родственников серийного убийцы. В том числе при кремации присутствовал внук Джейсон Фримен, который получил по решению суда тело Мэнсона.

Происходящее снимали на камеру для документального фильма, посвященного известному убийце. После церемонии его прах был развеян в неизвестном месте.

Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение. В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых.

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что снимет фильм, сюжет которого будет развиваться в Лос-Анджелесе 1969 года на фоне убийств, которые совершили Мэнсон и его последователи.