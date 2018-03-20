Прямой эфир

В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона

0
Фото: Global Look Press/CDC
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремация останков серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре 2017 года, состоялась в похоронном зале города Портервиль, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал KGET-TV со ссылкой на проводившего церемонию пастора Марка Питчера. 

По его словам, на гражданской панихиде присутствовали от 20 до 25 человек, в том числе несколько друзей и родственников серийного убийцы. В том числе при кремации присутствовал внук Джейсон Фримен, который получил по решению суда тело Мэнсона.

Происходящее снимали на камеру для документального фильма, посвященного известному убийце. После церемонии его прах был развеян в неизвестном месте.

Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение. В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых.

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что снимет фильм, сюжет которого будет развиваться в Лос-Анджелесе 1969 года на фоне убийств, которые совершили Мэнсон и его последователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело скончавшегося серийного убийцы Мэнсона получит его внук
Раскрыта последняя воля серийного убийцы Мэнсона
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017