Раскрыта последняя воля серийного убийцы Мэнсона

Опубликован текст завещания серийного убийцы Чарльза Мэнсона, согласно которому всё имущество преступника переходит к его приятелю. Наследником Мэнсон выбрал приятеля Майкла Ченнелса, с которым переписывался несколько десятилетий. Таким образом, он лишил наследства детей и внуков.

РЕН ТВ отмечает, что именно наследник получит тело скончавшегося маньяка из тюрьмы.

Мэнсон умер в ноябре, ему было 83 года. Под его руководством в 1969 году были совершены десятки убийств, среди них — убийство беременной жены кинорежиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт.

Ранее сообщалось, что отбывающий наказание за убийство заключенный сбежал из берлинской тюрьмы Тегель.