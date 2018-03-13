Тело скончавшегося серийного убийцы Мэнсона получит его внук

Тело скончавшегося в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком.

Как сообщает телеканал CNN, на получение тела Мэнсона претендовало несколько человек — два «сына» и «друг» убийцы. Отмечается, что «внук» планирует кремировать останки своего деда. Тело убийцы хранилось в неизвестном месте с момента его смерти.

Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение. В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых.

Ранее режиссер Квентин Тарантино заявил, что снимет фильм, сюжет которого будет развиваться в Лос-Анджелесе 1969 года на фоне убийств, которые совершили Мэнсон и его последователи.