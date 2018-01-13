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Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

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Фото: REUTERS/Christophe Archambault/Pool
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Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне, пишет Variety со ссылкой на источники.

Ди Каприо исполнит роль стареющего безработного актера. В проекте, возможно, примет участие актриса Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-Стрит»). Ей может достаться роль жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита последователями секты Чарли Мэнсона в 1969 году.

Фильм Тарантино еще не получил название. Ожидается, что он выйдет на экраны 9 августа 2019 года. Картина будет посвящена событиям 1969 года, когда члены «семьи» Мэнсона совершили ряд убийств, в том числе, Шэрон Тейт и ее гостей. Режиссер также заявил, что его фильм не является биографическим.

В 1969 году Мэнсон и члены его коммуны «Семья» были арестованы. Мэнсона признали виновным в организации убийств и приговорили к смертной казни. Однако после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания в 1972 году приговор был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения. Мэнсон скончался на 84-м году жизни в тюрьме штата Калифорния.

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