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Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

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Фото: ТАСС/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
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Режиссер картин «Миллионер из трущоб» и «На игле» Дэнни Бойл снимет 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Би-би-си.

Съемки стартуют 3 декабря 2018 года. Автором сценария выступит лауреат премии «Оскар» Джон Ходж. Продюсерами станут Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи, сообщает телеканал «360».

По словам режиссера, фильм получил условное название — «Джеймс Бонд – 25». Знаменитого агента 007 сыграет Дэниэл Крейг.

Последний на данный момент фильм бондианы под названием «007: Спектр» 2015 года заработал в мировом прокате $880 млн. Первый же фильм о суперагенте вышел на экраны в 1962 году.

Мировую известность Дэнни Бойл получил после постановки таких картин, как «На игле» 1995 года и «Миллионер из трущоб» 2008 года. Кроме того, в 2011 году он поставил спектакль «Франкенштейн» на сцене Королевского национального театра Великобритании, а также церемонию открытия летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

В минувшие выходные российский кинопрокат возглавил комедийный боевик от Marvel «Дэдпул 2», собрав 743,6 млн рублей.

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