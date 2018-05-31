Сталлоне снимет фильм о помилованном Трампом боксере-афроамериканце

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм о первом боксере-афроамериканце, который получил титул чемпиона мира в тяжелом весе, — Джеке Джонсоне. Об этом информирует агентство Associated Press в четверг, 31 мая.

По данным журналистов, компания Сталлоне Balboa Productions будет сотрудничать со студией Metro Goldwyn Mayer Pictures.

Как признался Сталлоне, Джек Джонсон стал прототипом для создания персонажа Аполло Крида в серии фильмов о боксере Рокки Бальбоа «Рокки». 71-летний актер сейчас также работает со студией над продолжением фильма «Крид: Наследие Рокки».

Джек Джонсон родился в 1878 году в техасском Галвестоне. В возрасте 30 лет он завоевал чемпионский титул, победив в бое с Томми Бернсом. Появление в мировом боксе чернокожего спортсмена вызвало массовые беспорядки на юге США из-за недовольства расистов.

24 мая 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о посмертном помиловании Джонсона, который был осужден в 1913 году за нарушение закона, запрещающего перевозить женщин на территорию другого штата в «аморальных целях».

Тогда жюри присяжных, состоявшее полностью из белых людей, назначило ему тюремный срок в один год и один месяц. Боксер бежал в Канаду, где воссоединился со своей подругой — белой женщиной Люсиль Кэмерон. Впоследствии она стала его женой. Джонсон вернулся в США только 1920 году и полностью отбыл свой срок.

При подписании Трампом документа о помиловании присутствовал сам Сталлоне и британский чернокожий боксер Леннокс Льюис.