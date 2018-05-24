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Трамп помиловал осужденного более 100 лет назад боксера-афроамериканца

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп посмертно помиловал темнокожего боксера Джека Джонсона, который более 100 лет назад был осужден за нарушение закона, направленного на борьбу с проституцией. При подписании указа о помиловании присутствовали актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший боксера в фильме «Рокки», и британский чернокожий боксер Леннокс Льюис.

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«Я считаю, что Джек Джонсон — достойный человек, который заслуживает помилования, чтобы исправить ошибки в нашей истории», — подчеркнул американский лидер. Его слова приводит агентство Reuters.

Джонсон, известный по прозвищу Гигант из Галвестона, стал первым афроамериканцем, который завоевал в США титул чемпиона по боксу в тяжелом весе. После его победы над белым боксером Джимом Джеффрисом в стране начались массовые беспорядки из-за недовольства расистов. Всего за карьеру спортсмен провел 114 боев и одержал 80 побед, в том числе 45 нокаутом.

В 1912 году Джека Джонсона арестовали вместе с белой женщиной Люсиль Кэмерон. Ему были предъявлены обвинения в нарушении закона, запрещавшего «перевозить женщин на территорию другого штата в аморальных целях». Обвинения были сняты после отказа подруги спортсмена давать против него показания, однако в следующем году жюри присяжных, состоявшее только из белых, признало его виновным. Суд приговорил Джонсона к одному году и месяцу тюрьмы.

Боксер бежал в Канаду, где воссоединился со своей возлюбленной Люсиль Кэмерон, она потом стала его женой. Пара путешествовала по Европе, Южной Америке и Мексике. Джек Джонсон вернулся на родину только 1920 году и полностью отбыл свой срок. В 1946 году мужчина погиб в автокатастрофе в возрасте 68 лет.

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