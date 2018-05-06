Сильвестр Сталлоне сыграет «Рэмбо» в пятый раз

Американский актер Сильвестр Сталлоне, исполнивший роль ветерана войны во Вьетнаме в четырех частях «Рэмбо», готов приступить в сентябре к съемкам в пятой части фильма. Об этом пишет Deadline.

При этом актер проявит себя и как сценарист, и, возможно, как режиссер.

По сюжету главному герою придется покинуть ранчо, на котором он работает, и пересечь границу, разделяющую США и Мексику. Ему предстоит схватка с крупным наркокартелем, чьи представители похитили дочь одного из его друзей.

Последняя лента из этой киносерии вышла на экраны в 2007 году, указывает «Ридус».

В сентябре Сталлоне приедет в Москву и привезет автобиографическую постановку «Преодоление». Ее презентация состоится в «Крокус Сити Холле».