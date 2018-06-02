Право на обед с Баффеттом продали на аукционе за $3,3 млн

Возможность пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом и задать ему вопросы продали 1 июня на ежегодном благотворительном аукционе в США более чем за $3,3 млн. Как сообщает агентство Associated Press, победитель торгов пожелал остаться неизвестным.

Аукцион, устраиваемый 87-летним миллиардером уже в 19-й раз, проходил в режиме онлайн на eBay. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, который помогает бездомным в Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности более $26 млн.

Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам миллиардера, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций Баффетта.

В прошлом году возможность разделить трапезу с миллиардером продали за $2,6 млн.