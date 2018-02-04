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Миллиардер Баффет спустил на воду боевой корабль ВМС США

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Один из богатейших людей мира — американский миллиардер Уоррен Баффет — принял участие в церемонии официального ввода в строй нового прибрежного боевого корабля ВМС США Omaha.

Дочь 87-летнего бизнесмена Сюзан является «крестной» корабля. Еще на этапе строительства, в 2015 году, она дала личное имя новой боевой единице ВМС. Омаха — родной город Уоррена Баффета, в котором он до сих пор имеет свою резиденцию.

Церемония ввода в строй прошла в порту Сан-Диего (Калифорния). Сюзан Баффет произнесла на ней торжественную речь, сообщает Associated Press.

Omaha относится к кораблям класса LCS, предназначенных для боевых действий на мелководье у берега. Его длина 66 м, водоизмещение около 3 тыс. т, численность экипажа — до 40 человек.

Это уже 11-й корабль этого класса, всего запланировано выпустить 26.

Баффет обладает вторым в США капиталом (после Билла Гейтса). На конец 2017 года его размеры оцениваются в $91,1 млрд. Бизнесмен является крупным филантропом и инвестором.

Как писал iz.ru, по оценке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Россия занимает второе место после США по объемам производства боевых кораблей.

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