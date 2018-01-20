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Новейший корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода

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Фото: commons.wikimedia.org/Buffaboy
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Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock во время первого похода не смог вернуться на базу во Флориду, так как застрял во льдах у берегов Канады из-за рекордных заморозков.

Корабль вышел из Баффало 20 декабря. Сделав остановку в Монреале, судно должно было отправиться в Галифакс, однако по пути вмерзло в лед. В порту Монреаля не оказалось достаточного числа буксиров, чтобы вызволить застрявшее судно, сообщает «РИА Новости».

«Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов», — отметила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон.

Корабль Little Rock относится к классу Freedom и предназначен к патрулированию прибрежных вод. Командование США планировало использовать его на мелководье вокруг Тихоокеанского кольца.

Корабль предназначен также для поражения мин, уничтожения тихоходных подлодок и надводных кораблей. Экипаж корабля — 50 человек или 75 во время выполнения боевой задачи.

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