За последние четыре года Россия отправила на экспорт 12 военных кораблей, судов и плавсредств. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

«Кроме того, регулярно выполнялись заказы на ремонт, модернизацию и переоборудование кораблей из состава иностранных ВМС», — подчеркнул он.

По словам министра, основные партнеры России в этой области — Китай, Индия и Вьетнам.

«В военном кораблестроении Россия входит в число лидеров и занимает второе место после США, а «Объединенная судостроительная корпорация» по объему выпуска продукции занимает седьмое место в мире», — отметил Денис Мантуров.