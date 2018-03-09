Неспортивный интерес

В начале марта стало известно, что хоккеист Александр Овечкин вложился в сеть пиццерий Papa John’s в России. О какой сумме идет речь и какую долю он получил в компании, пока неясно. Однако кажется, что Papa John’s довольно крепко стоит на ногах, и Овечкин не прогадал с инвестицией, чего не скажешь о многих его коллегах. Как правило, спортсмены вкладывают деньги в недвижимость, выпускают линии одежды или открывают рестораны и автосалоны. Однако есть и довольно необычные, на первый взгляд, проекты. Например, игравший за «Реал» футболист Ференц Пушкаш был владельцем колбасной фабрики в Мадриде. О попытках спортсменов добиться успеха на новом для них поприще — в материале портала iz.ru.

Потом и кровью

Овечкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals, давно сотрудничает с Papa John’s. В прошлом году он стал лицом бренда в России, а в 2016-м снялся в англоязычной рекламе Papa John’s. В ролике хоккеист рассказывает, что мечтал стать хорошим разносчиком пиццы, но не смог.

— Александр верит в долгосрочные партнерские отношения, и хоть он пока не думает о завершении спортивной карьеры, но уже задумывается над тем, каким бизнесом хочет заниматься в России, — рассказал «Ведомостям» агент Овечкина Дэвид Абрутин.

В интервью Forbes спортсмен как-то поделился, что около 20% от заработанных денег он вкладывает в американские облигации, которые «по чуть-чуть, но всё-таки принесут доход».

— Деньги зарабатываются потом и кровью, поэтому рисковать ими не очень охота, — признался звезда НХЛ.

Он отмечал, что в российские ценные бумаги пока не инвестировал, поскольку почти всё время находится в США, как и его финансовый менеджер.

— Когда закончится спортивная карьера, когда я вернусь в Россию, будет видно, как действовать дальше, буду разговаривать, находить знакомых, которые могли бы посоветовать, куда, в какие облигации, вкладывать деньги, — добавлял хоккеист.

Овечкин — один из самых успешных российских спортсменов. В 2017 году он занял первое место в рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» российского Forbes. Его годовой доход оценили в $14 млн.

Без нефти, но в «Сули Гули»

Вложение Александра Кержакова, который уже завершил карьеру профессионального футболиста, в нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области оказалось не слишком удачным. Он решил инвестировать деньги в НПЗ в 2011 году. Общую стоимость проекта оценивали в 1,5 млрд рублей. Строительством занималось ООО «Модуль», генеральным директором которого был Михаил Сурин.

кержаков Александр Кержаков Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футболист также подал гражданский иск, и суд постановил взыскать в его пользу 345 млн рублей (с процентами за пользование чужими деньгами). Однако, по словам источника «Коммерсанта» в окружении Сурина, ни денег, ни имущества, которое можно было бы взыскать с предпринимателя, у него нет. Кстати, строительство НПЗ действительно велось, однако из-за уголовного дела его заморозили.

У Кержакова были и другие проекты. В начале 2000-х он открыл в Санкт-Петербурге два ресторана под названием «Лукоморье», но потом продал их. В мае 2017-го спортсмен объявил о начале работы ресторана грузинской кухни «Сули Гули» (переводится как «душа и сердце»).

Сластена с ракеткой

В 2012 году теннисистка Мария Шарапова объявила о старте производства конфет под собственным брендом — Sugarpova. Это первый маркетинговый проект, в который любимица миллионов решила инвестировать свои деньги — $500 тыс.

В Нью-Йорке на презентации своей компании Шарапова призналась, что обожает сладкое.

— Когда я не смогла найти в магазине то, что мне хотелось, я решила создать свой собственный конфетный бренд, который понравился бы таким девушкам, как я, — отметила теннисистка. Позднее она начала выпускать и шоколад.

В первые три месяца после запуска фирмы было продано 250 тыс. упаковок конфет. В 2015 году продажи возросли до 5 млн упаковок. Агент теннисистки Макс Айзенбад ожидал, что доход компании в 2018 году достигнет $20 млн. По его словам, Sugarpova приносит прибыль, но вся она вкладывается в развитие.

шарапова Мария Шарапова Фото: Global Look Prees/Pravda Komsomolskaya

Sugarpova планируется превратить в lifestyle-бренд, который будет продавать и товары для дома, и домашнюю одежду.

В 2014 году Шарапова стала совладельцем косметической компании Supergroup, производящей средства для защиты кожи от солнца, а в 2016-м купила долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — организации, которая проводит турниры по смешанным единоборствам.

Четыре года подряд (с 2013-го по 2016-й) Шарапова занимала первые места в рейтингах Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта». Например, в 2015-м она заработала почти $30 млн. На доходы теннисистки затем повлиял скандал с мельдонием — в 2017-м ее заработок составил всего $3 млн.

От наволочек до страховых полисов

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки в 2007 году стал выпускать вино, которое получило признание критиков и выиграло ряд национальных наград. В 2011-м компания Wayne Gretzky Estates предоставила другому проекту — Andrew Peller Limited —эксклюзивные права на продажу вин бренда Гретцки. Под его именем также выпускается виски с номером 99 на этикетках, под которым хоккеиста знает весь мир.

Wayne Gretzky Estates Фото: Global Look Prees/Bernard Weil

Спортсмен также занимается ресторанным бизнесом.

К середине 1990-х Гретцки был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов Северной Америки, которые участвовали в продвижении различных товаров и услуг: от наволочек для подушек до страховых полисов. У него были контракты с такими компаниями, как Coca-Cola, Domino's Pizza, Sharp и производителем видеоигр EA Sports.

Он также полностью или частично владел двумя командами из второстепенных футбольной и хоккейной лиг в Канаде, а также клубом НХЛ Phoenix Coyotes.

Грудь всегда в моде

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший еще до завершения карьеры стал заниматься бизнесом. У него есть своя промоушн-компания и бренд The Money Team.

Кроме того, Мейвезер вложил деньги в сеть спортивных залов Mayweather Boxing + Fitness, где на тренировках используется технология виртуальной реальности.

Помимо этого одержавший 50 побед боксер активно инвестирует в коммерческую недвижимость.

— Стоматолог зарабатывает на том, что лечит зубы. Боксер зарабатывает, когда боксирует. А на нью-йоркской недвижимости можно делать деньги во время сна, — говорил Мейвезер в интервью Fortune.

У спортсмена имеется и собственный стриптиз-клуб, который называется Girl Collection.

— У нас коллекция прелестнейших девочек со всего мира, — хвастался Мейвезер, добавляя, что решил открыть подобное заведение, поскольку грудь, музыка и алкоголь никогда не выйдут из моды.

Mayweather Флойд Мейвезер-младший Фото: Global Look Prees/Joel Marklund

Он также работает над созданием видеоигры и подумывает приобрести команду Национальной баскетбольной ассоциации. По подсчетам Forbes, клуб НБА сейчас стоит по меньшей мере миллиард долларов — примерно столько Мейвезер заработал за всю карьеру. К слову, по некоторым оценкам, в 2015 году за каждую секунду, проведенную на ринге, он получал около $66 тыс.