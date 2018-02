Вода жизни. Дорого

В середине февраля стало известно о создании в Швеции инвестиционного фонда Single Malt Fund. Он задуман как инструмент, благодаря которому состоятельные люди смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя. В марте фонд планирует выйти на скандинавскую биржу Nordic Growth Market (оперирует в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании). Портал iz.ru выяснял, насколько выгодны подобного рода инвестиции и насколько они востребованы на рынке.

Урок английского

Для правильного перевода названия этого фонда требуется длительное пояснение: на русский язык когда-то кто-то неправильно перевел single malt whisky как «виски односолодовый». С тех пор большая часть россиян уверена, что single malt делается из одного сорта солода. Malt означает солод, проросший ячмень — это основное сырье для пива и для виски. Любой виски делается из солода, к которому можно добавить и цельные зерновые (кукурузу, пшеницу, рожь, рис, тритикале и т.д.).

Заводы которые делают исключительно виски из ячменного солода называются malt distillery, «солодовая дистиллерия», а заводы которые делают спирт из смеси солода и цельного зерна — grain distillery, «зерновая дистиллерия». Если в бутылки разливать спирты с одной дистиллерии, они будут именоваться либо single malt, либо single grain. На русскоязычных этикетках один тип виски обозначается как «виски односолодовый», другой — «виски однозерновой».

дистилянт Дистилляционные резервуары Фото: Global Look Press

Grain whisky всегда делается из смеси двух зерновых, но на русских этикетках обозначается как «однозерновой». Да и многие сорта single malt производятся не из одного солода, а из смеси двух, трех и даже больше солодов (копченных на торфяном дыму, прожаренных и т.д.). Дело в том, что в словосочетании single malt, single (один) — имеет отношение к заводу, а malt — к типу сырья. То есть single malt — солодовый виски одного завода, а single grain — зерновой виски одного завода. Второй тип — всегда делается как минимум из двух разных зерен, но по-русски не называется «двузерновой», а те, которые созданы из смеси разных солодов, никто по русски не называет «многосолодовыми». Неграмотный перевод связан прежде всего с незнанием технологии изготовления виски.

Жидкие инвестиции

Фонд Single Malt Fund, как следует из названия, будет специализироваться на солодовом виски, что не удивительно, ведь именно single malt — предмет охоты коллекционеров и инвесторов. Особенно шотландский single malt. Blended Scotch, шотландский купажированный виски (смесь солодового и зернового виски), а также другие типы виски (бурбоны, ирландский и т.д.) — не имеют высокой инвестиционной привлекательности.

Идея подобных фондов не нова. В 2014 году на Каймановых островах был зарегистрирован первый частный инвестиционный фонд виски The Platinum Whisky Investment Fund, но работает он из Гонкога.

В том же году Клуб любителей солодового виски Китая (China Single Malt Club) в 2014 году создал свой частный виски инвестфонд с привлеченными $3 млн.

На сегодняшний день подобных фондов прямых частных инвестиций в виски в мире уже несколько, но отличие шведского, созданного Кристианом Свантессоном, в том, что это — публичная компания, торгующаяся на бирже, и фонд контролируется Sweedish Financial Supervisory Authority, государственным надзорным финансовым органом.

Минимальные вклады в фонд до выхода на биржу — €1 тыс. Свантессон планирует привлечь €25 млн. Фонд приобретает у частных коллекционеров и на аукционах раритеты, дожидается оптимального роста жидких инвестиций и продает. Но прежде чем выставлять свои запасы на аукционы, будет их предлагать акционерам по собственным внутренним ценам. Свантессон ожидает прибыльность акций в 10%.

По меркам западного бизнеса это довольно высокий показатель, но и такая оценка и вообще причина появления подобных фондов лежит на поверхности — каждый год на мировых аукционах, таких как Sotheby’s, Bonham’s и Christie’s, именно виски (в первую очередь шотландский, но с недавних пор и японский) устанавливает ценовые рекорды. По данным индекса раритеного виски RW101 (Rare Whisky 101) рынок коллекционного виски только в Соединенном Королевстве в 2017 году превысил £25 млн ($35 млн). Компания RW 101, оказывающая консультационные и брокерские услуги в сфере коллекционного виски, была создана бывшим дистиллером The Macallan Дейвидом Роберстоном и банковским аналитиком Энди Симпсоном. Самой дорогой продажей виски на британских аукционах в 2017 году был The Dalmore 1962 года, ушедший за £95 тыс. ($135 тыс).

Если говорить о внеаукционных продажах, то рекордсменом также был The Dalmore: осенью 2017 года в лондонском магазине Harrods молодой китайский покупатель приобрел эксклюзивную коллекцию The Dalmore Patterson Collection из 12 бутылок, созданную из редчайших образцов дистиллерии The Dalmore мастером-дистиллером Ричардом Патерсоном (его стаж в индустрии виски — 51 год) почти за £1 млн ($1,4 млн).

Парадоксы рынка

В 1983 году была закрыта дистиллерия Port Ellen. Сегодня — это один из самых востребованных коллекционерами заводов. Десять лет назад бутылку такого виски можно было купить за £100–200. На данный момент дешевле, чем за £2 тыс., на полках магазинов их не найдешь. В 2016 году Эндрю Симингтон, владелец дистиллерии The Edradour, а также компании Signatory Vintage, занимающейся розливом редких образцов виски, во время экскурсии по своему складу пнул ногой бочку и сказал: «Вот лежит миллион фунтов». Это была одна из последних существующих бочек Port Ellen. Осенью прошлого года ему за нее уже предлагали £2 млн, но Эндрю сказал, что дождется, когда она будет стоить 5 млн.

Бочки Бочки Port Ellen Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Sandy Young

Но вкладываться можно не в любой виски — из более чем 130 действующих дистиллерий Шотландии хорошим инвестиционным потенциалом обладает не более полутора десятков, да и из закрытых дистиллерий далеко не все инвестиционно привлекательны. По статистике более 12% всех аукционных продаж по количеству бутылок проводится с дистиллерий The Macallan, и по сумме это составляет около четверти всех сделок прошлого года. Далее следуют The Dalmore и The Glenfiddich.

Из закрытых, но еще имеющихся в запасах дистиллерий очень привлекательны упоминавшийся уже Port Ellen, а также Brora и ряд других. Но далеко не все показывают такой рост. Например, последний релиз виски Glen Flagler, выпущенный в 2004 году, продавался по цене $500. Завод был закрыт в 1973 году, в природе этого виски больше нет, но сейчас бутылка последнего релиза стоит около $2500 — не сравнить с динамикой Port Ellen.

А что у нас?

В России неоднократно проводились закрытые частные аукционы виски (с соблюдением всей атрибутики — печать каталогов, аукционист с деревянным молотком и т.д.), и наиболее востребованными именами были также The Macallan и Port Ellen. Никто не оценивал стоимость российских коллекций виски, но известно, что среди них есть весьма серьезные, стоимостью в несколько миллионов евро.

Приобретать виски для коллекции в РФ довольно сложно — потому что исторически в СССР виски не завозился, старых запасов нет, а те редкие позиции, которые завозились в РФ с 1990-х годов, облагались запретительными импортными пошлинами и алчной маржой импортеров. Известен случай, когда в московском бутике коллекционер нашел редкую бутылку виски. Но ее цена была такова, что дешевле оказалось купить билет в Лондон, купить ее там, да еще провести в столице Англии несколько дней.

Из всех инвестиций в алкоголь — вложения в крепкое спиртное более стабильны: вино — это живой продукт и имеет ограниченный срок жизни. Даже на конкурсах в высшем сегменте в среднем 2 из 10 бутылок имеют дефект (пробка). И понять, порченное вино или нет — можно лишь открыв эту бутылку. Крепкое спиртное при правильном хранении может жить вечно. Недаром с гельского whisky переводится так же, как и aqua vitae c латыни — «вода жизни».