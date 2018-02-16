Инвестиционный фонд виски появился в Швеции, благодаря чему состоятельные люди смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя, сообщает британская газета The Independent.

Инициатором создания фонда односолодового виски (The Single Malt Fund) стал предприниматель Кристиан Свантессон. Элитный алкоголь планируется продавать на интернет-портале. Деятельность фонда будет контролироваться шведским финансовым надзорным органом. Автор идеи утверждает, что таким образом инвестиционный фонд виски станет первым в мире, который будет регулироваться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что бутылка односолодового японского виски уникальной марки Yamazaki 50 Years была продана на аукционе в Гонконге за рекордные $299 тыс.