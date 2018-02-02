Бутылку японского виски продали в Гонконге за рекордную сумму

На аукционе Sotheby’s в Гонконге продали за рекордную сумму бутылка односолодового японского виски уникальной марки Yamazaki 50 Years. За спиртной напиток заплатили почти $299 тыс.

Как сообщают СМИ тихоокеанского региона, это наивысшая цена, когда-либо уплаченная за японский виски: 13 лет назад крепкий спиртной напиток марки Yamazaki был продан на аукционе за вдвое меньшую сумму.

Виски марки Yamazaki 50 Years был выпущен в продажу в декабре 2011 года в количестве всего 150 бутылок. Уникальный напиток изготовлен на основе особо отобранного элитного солода и выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет.

Ранее портал iz.ru сообщает, что две хурмы сорта «Тэнкафубу» были проданы в Японии по цене ¥540 тыс. В пересчете на доллары США эта сумма составляет почти $5 тыс.