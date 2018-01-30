Властям Японии предъявили иск за насильственную стерилизацию людей

Стерилизованная в юности под предлогом психического недуга японка подала в суд на власти страны за нарушение прав человека.

Как сообщает информагентство Kyodo, жительница префектуры Мияги требует выплатить ей 11 млн японских иен, то есть примерно $101 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Имя подавшей в суд японки не раскрывается.

В 1948 году в Японии был принят закон, который позволял властям страны принудительно стерилизовать людей с психическими отклонениями, чтобы они не могли иметь потомства. Закон действовал до 1996 года.

По данным СМИ, всего принудительно были стерилизованы 25 тыс. японцев под предлогом наличия у них психических проблем. Примерно 16,5 тыс. из них прошли стерилизацию даже без их ведома.

Ранее портал iz.ru сообщал, что супруги в Японии заморили голодом собственную дочь.