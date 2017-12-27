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Супруги в Японии заморили голодом собственную дочь

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Фото: Global Look Press
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Правоохранительные органы Японии задержали супругов по подозрению в причастности к смерти их 33-летней дочери. Женщина умерла от голода, ее тело обнаружили в крохотной комнате, где несчастная содержалась много лет.

Айри Какимото при росте 145 см весила 19 кг, сообщает «Газета.ру». Полиция установила, что кормили девушку раз в день, содержалась она в комнате площадью 3 кв. м.

«Наша дочь была душевнобольной с 16 до 17 лет, она была буйной, и мы заперли ее в эту комнату», — заявили родители погибшей полицейским. Телеканал «360» отмечает, что супругов задержали при попытке избавиться от тела.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал бывшую активистку экстремистской религиозной организации «Аум Синрике» (признана террористической организацией в РФ) Наоко Кикути. Она была приговорена к пяти годам заключения за причастность к попытке покушения на губернатора Токио.

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