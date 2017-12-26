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«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек

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Фото: Medicimage/Global Look Press
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Более 500 жителей Японии попали в больницы с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром. Об этом сообщает Sputnik. Среди 525 пациентов, зарегистрированных по состоянию на 10 декабря, 66 жителей японской столицы.

Болезнь вызывается стрептококком группы А, инфекция разъедает тело человека изнутри, сообщает телеканал «360». Названы и первые симптомы инфицирования: слабость, боль в горле и мышцах, жар. После у пациентов наблюдается отек рук и ног, затем начинается отмирание тканей.

Пациентов с «плотоядной бактерией» лечат сильными антибиотиками.

Ранее сообщалось, что власти США снова будут финансировать создание опасных вирусов.

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