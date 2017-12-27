Оправдана бывшая сектантка, проходившая по делу о покушении на губернатора Токио

Верховный суд Японии оправдал бывшую активистку экстремистской религиозной организации «Аум Синрикё» (признана террористической организацией в РФ) Наоко Кикути.

Об этом стало известно в среду, 27 декабря.

Кикути ранее была приговорена к пяти годам заключения за причастность к попытке покушения на губернатора японской Токио, сообщает ТАСС.

Кикути была арестована в 2012 году после того, как 17 лет скрывалась от полиции. Обвинение утверждало, что 43-летняя бывшая сектантка в апреле 1995 года участвовала в перевозке взрывчатки для убийства губернатора Токио. Однако убить губернатора не удалось — посылку с бомбой открыл муниципальный служащий, который получил тяжелые ранения. После этого Кикути стала скрываться, используя сеть конспиративных квартир.

Секта «Аум Синрикё» предрекала скорый конец света и последнюю войну Добра и Зла, в ходе которой сектанты собирались уничтожить всех своих врагов с помощью различного оружия, включая отравляющие газы. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

28 ноября уголовное дело секты «бога Кузи» направлено в Пресненский суд Москвы. По версии следствия, в сентябре 2007 года обвиняемый Андрей Попов в Москве создал тоталитарную секту, возглавил ее, провозгласив себя владыкой Романом — «богом Кузей» и присвоил 7 млн рублей.