Автомобиль на заменителе бензина буобутаноле прошел испытания в Шотландии. Биотопливо вырабатывается из отходов производства виски, которые состоят из переработанных ячменных зерен и солода, смешанных с лишними дистиллятами.

Биобутанол — это совместное детище производителя виски Perthshire’s Tullibardine и компании Celtic Renewables Ltd из Эдинбургского университета.

Ежегодно по всей Шотландии в результате производства виски остается порядка 750 т твердых и 2 млрд л жидких отходов, сообщает телеканал «360». Их решили пустить в дело. Автомобиль на этом топливе совершил первую и успешную поездку по Шотландии. По словам участвующего в тест-драйве репортера, разницы между бензином и новым видом топлива нет никакой.

Подчеркивается, что двигатель машины для использования биобутанола не нуждается ни в каких доработках.