Наши в городе

В эти выходные на киноэкране царит история — в самых разных вариациях. Мемуары о русском роке, рассказы о первых исследователях Арктики, вымершие миллионы лет назад ящеры (не совсем, конечно, научно, но всё же). Итак, остается лишь выбрать, какая история вам ближе и интересней. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Мир Юрского периода 2»

Мелодрама о любви к динозаврам с Крисом Праттом — разве это не вызывает умиления? И пусть порой динозавры попадаются очень злые, но это не отменяет того факта, что смотреть на них — сплошное… нет, даже не удовольствие. Сплошное изумление. Придуманный Стивеном Спилбергом «Парк Юрского периода» возвращался к зрителю не раз, как скучавший после долгой разлуки со своей супругой муж. И каждый раз, наполняясь любовью, заметно расширялся — да так, что из парка вырос в целый мир! Проект живет, пока здравствуют динозавры. Но, похоже, их жизни в новой части что-то угрожает…

Режиссер: Хуан Антонио Байона

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Тед Левайн, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс

«Лето»

Первые страницы летописи русского рока: Михаил Науменко по прозвищу Майк знакомится с молодым и еще никому не известным сочинителем песен про восьмиклассниц и алюминиевые огурцы с непривычной фамилией Цой. Кто-то из ветеранов питерского рок-движения разругал картину за недостоверность, кто-то, напротив, похвалил — за бережный подход к теме. Правы, возможно, и те и другие — всё же биографическое художественное кино может вольно обращаться с фактами; главное — передать атмосферу времени. А это, похоже, создателям удалось.

Режиссер: Кирилл Серебренников

В ролях: Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Юлия Ауг

«Первые»

Молодой выпускник ВГИКа, режиссер Дмитрий Суворов перед тем, как поднять тяжелую штангу в виде исторического костюмированного фильма «Первые», тренировался, что называется, в легком весе. Его комедии не требовали рывка, подготовки, энтузиазма. «Первые» рассказывают о пионерах исследования Арктики — супругах Василии и Татьяне Прончищевых, отправившихся в экспедицию по русскому Северу в начале XVIII столетия. Костюмы, правда, вышли чересчур красивыми для экстремальных условий, зато дубель-шлюпка «Якутск» воссоздана в точности по сохранившимся описаниям.

Режиссер: Дмитрий Суворов

В ролях: Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост

«Красотка на всю голову»

Главная героиня этой американо-китайской комедии чрезвычайно хороша собой. По крайней мере, она сама так считает — ударившись головой после падения с велотренажера. И то, что многие этой небывалой красоты не замечают, — их собственная проблема. Из этой нехитрой коллизии Кон и Силверштейн выжимают максимум комического эффекта — может, не слишком «высоколобого», но вполне смешного.

Режиссеры: Эбби Кон, Марк Силверштейн

В ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Рори Сковел, Адриан Мартинес, Эмили Ратаковски, Эйди Брайант, Бизи Филиппс, Лорен Хаттон