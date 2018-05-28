Дэдпул опередил Хана Соло

Долгожданный спин-офф культовой франшизы «Звездные войны» выступил слабее ожиданий во всем мире, и Россия не стала исключением. По данным ЕАИС, фильм с длинным названием «Хан Соло. Звездные войны. Истории» смог взять на старте 167 млн рублей. Этого хватило лишь для второго места в чарте уикенда. Первое же место, как и неделю назад, занял «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом. Ироничный комикс заработал 181 млн рублей и теперь вплотную подобрался к миллиардному рубежу (994 млн).

— Спин-офф «Звездных войн» о Хане Соло уступил по сборам предыдущим релизам франшизы: и первому спин-оффу «Изгой один: Звездные войны. Истории», и фильму «Звездные войны: Последние джедаи», — отметила в разговоре с «Известиями» киноэксперт Ольга Зинякова. — Последний из них вышел на экраны полгода назад. Такой непродолжительный перерыв мог сказаться на сборах — у аудитории не успел сформироваться необходимый уровень ожидания.

Кроме того, полагает эксперт, на сборы могла повлиять и дата выхода. Впервые за долгое время студия выпустила фильм в сезон блокбастеров, тогда как три предыдущие картины выходили в декабре и не имели прямых конкурентов в прокате.

Третье место в минувший уикенд занял российский «Черновик», экранизация романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Фильм вышел в пятницу в формате превью-показов, но, несмотря на сокращенный уикенд, заработал 53 млн рублей. В широком прокате лента появится в этот четверг и, вероятно, сможет заметно увеличить кассу.

Голливудская комедия «Секса не будет!!!» стартовала в пределах ожиданий — 34 млн за четыре дня. Пятыми с результатом в 33 млн стали «Мстители: Война бесконечности». Общие сборы кинокомикса уже перевалили за 1,8 млрд рублей. Немного не хватило для вхождения в топ-5 российскому мультфильму «Садко», который заработал в свою первую неделю 29 млн.

В топ-10 держится еще один российский фильм. «Собибор» Константина Хабенского закончил четвертую неделю проката восьмым. Прибавив еще 6 млн, военная драма почти покорила 300-миллионную планку (292 млн).

— На этой неделе в прокат выйдут фильмы для самой разной аудитории, — сообщила Ольга Зинякова. — Из новинок лидером должен стать шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей», рассчитанный на широкого зрителя.

Женщин на этой неделе могут заинтересовать испанский криминальный триллер с Марио Касасом «Невидимый гость», комедийная фантастическая мелодрама «Как разговаривать с девушками на вечеринках» и французская комедия «От семьи не убежишь». Для мужчин наибольший интерес представляет фильм ужасов «Истории призраков» с Мартином Фрименом. Для семейного просмотра в прокате также будет несколько релизов: комедия «Псы под прикрытием» и мультфильм «Два хвоста».