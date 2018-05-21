«Дэдпул 2» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Комедийный боевик «Дэдпул 2» за минувшие выходные собрал 743,6 млн рублей, возглавив российский кинопрокат. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

В первой части фантастического блокбастера от Marvel бывший сотрудник спецназа Уэйд Уилсон в исполнении Райана Рейнольдса получает сверхспособности и непрезентабельный внешний вид в результате медицинского эксперимента. Во второй части боевика Дэдпул собирает команду супергероев для того, чтобы дать отпор солдату-убийце. В фильме также снимались Морена Баккарин, Брэд Питт и Джош Бролин.

На вторую строчку рейтинга опустился лидер прошлой недели «Мстители: Война бесконечности» от Marvel. Как сообщает телеканал «360», сборы составили 118,5 млн за уикенд. Всего за три недели проката фильм собрал 2,3 млрд рублей.

На третьей строчке оказалась новинка проката — американский фильм «За бортом» режиссеров Боба Фишера и Роба Гринберга. Кассовые сборы ремейка картины Гарри Маршалла 1987 года с Голди Хоун и Куртом Раселлом составили 22,6 млн рублей.

Фильм Константина Хабенского «Собибор» занял четвертую позицию со сборами 22,3 млн рублей за уикенд, общие сборы картины составили 295,7 млн рублей.

Пятерку лидеров замыкает триллер Вона Стайна «Конченая» о загадочной официантке Энни в исполнении Марго Робби. По сюжету она знакомится с двумя наемными убийцами, которые находятся на опасном задании. В прокате картина за выходные собрала 19,1 млн рублей.