Битва комиксов

Супергерой-болтун легко одолел своих более серьезных и подуставших коллег. По данным ЕАИС, «Дэдпул 2» занял первую строчку по итогам уикенда, хотя и собрал на старте чуть меньше первой части — 641 млн рублей против 882 млн двумя годами ранее. «Мстители: Война бесконечности» спустились на вторую позицию с результатом в 103 млн. За две недели кинокомикс, сплотивший против мирового зла всех героев вселенной Marvel, довел общую кассу до 1,7 млрд.

Российская военная драма «Собибор» отвоевала третье место у новинки — голливудской комедии «За бортом» с Анной Фэрис. Обе заработали около 20 млн рублей. Для режиссерского дебюта Константина Хабенского это уже третья неделя проката, картина почти достигла планки 300 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» киноэксперт Ольга Зинякова, в первой пятерке новые фильмы потеснили «долгожителей» проката.

— Лишь одному отечественному релизу удалось сохранить позицию среди лидеров — военной драме «Собибор» Константина Хабенского, — отметила она. — Как и ожидалось, в эти выходные «Дэдпул 2» стал лидером кинотеатрального проката и сместил «Мстителей» на второе место. По мнению многих зрителей, сиквел станет лучшим комедийным фильмом в этом году.

Еще одна новинка уикенда — криминальный триллер с провокационным названием «Конченая» и Марго Робби в главной роли заработал 16 млн рублей и оказался лишь на пятой позиции. Два других российских релиза финишировали вне топ-5. Мультфильм «Смешарики. Дежавю» стал восьмым с кассой в 7 млн рублей. Всего за месяц третья часть знаменитой франшизы добралась до показателя в 255 млн. Спортивная драма «Тренер» собрала чуть меньше, около 6 млн. Дебют режиссера Данилы Козловского уже пять недель держится в первой прокатной десятке. В его копилке теперь 808 млн рублей.

— Лидерские позиции «Дэдпула 2» могут пошатнуться с выходом на большой экран «Хан Соло: Звездные войны. Истории», — полагает Ольга Зинякова. — Этот фильм рассчитан на более юную аудиторию и уже очень ожидаем. Также в преддверии школьных каникул в прокат выйдет российский мультфильм «Садко». А для молодежной аудитории как раз под выпускной появится голливудская комедия «Секса на будет!!!» с Джоном Синой и Джиной Гершон.

Из других релизов следующей недели стоит отметить черно-белую «Гупешку» Влада Фурмана («Таинственная страсть»). Экранизация одноименной пьесы Василия Сигарева порадует поклонников авторского кино. А фанатов жанра хоррор ждет новый фильм от создателей знаменитой франшизы «Пила» — «Круги дьявола» со Стивеном Дорффом и Деборой Карой Ангер в главных ролях. Кроме того, не за горами выход российского фантастического фильма «Черновик» по одноименной книге писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.