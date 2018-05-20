Собачья работа
Прошла фестивальная суета, призы розданы, победители обласканы, громкие слова, по обыкновению, сказаны, и тихая безвинная жизнь провинциального (а какого еще?) городка Канны вновь вошла в свою обычную колею. Кинообозреватель REN TV делится впечатлениями по горячим следам с места события — специально для портала iz.ru.
Мужская прерогатива
Итак, что в сухом остатке? Женщине-режиссеру, при всей феминистской патетике 71-го Каннского фестиваля, главную награду получить так и не удалось. Это не плохо и не хорошо. Это просто наблюдение, которого, быть может, и не было бы (и даже мысль не проскользнула), кабы не пристальное внимание к этой проблеме со стороны организаторов. Историю пишут победители, а среди получивших «Золотую пальмовую ветвь» как была единственная женщина — Джейн Кэмпион с фильмом «Пианино», — так и осталась.
Аличе Рорвакер удостоилась награды за лучший сценарий
Итальянка Аличе Рорвакер, снявшая волшебного «Счастливого Лазаря», удостоилась лишь награды за лучший сценарий (разделив, впрочем, этот приз с иранским режиссером Джафаром Панахи). Ее фильм — вызов ироническому времени, в котором мы живем. История библейского Лазаря, но без пристрастного академического желания сохранить отличительные черты первоисточника — напротив, полное отступление от него в метафору, в повествование о сегодняшнем дне.
Еще одна девушка — ливанка Надин Лабаки — получила приз жюри. В отличие от «Счастливого Лазаря», действительно достойного самой высшей награды, ее картина «Капернаум» художественными достоинствами не блещет и если чем и цепляет, так показанной в ней ближневосточной социальной катастрофой, тотальной нищетой и полной беззащитностью детей. По сюжету, сын-подросток подает в суд на своих родителей — за то, что они... произвели его на свет! Потому что иначе нельзя, иначе система будет продолжать существовать и иными средствами изменений не добиться.
Надин Лабаки на показе своего фильма «Капернаум»
Вообще в Каннах практически каждая вторая картина в конкурсе — о бедности, убожестве, отверженности, отсталости... (дальше можете продолжить сами). Зритель всё понимает. Причем порой больше, чем критик. Мы-то уже к этому привыкли — проблемное кино иной раз автоматически попадает в разряд интеллектуального. А если посмотреть со стороны, то «родимые пятна» фестивальных фильмов бросаются в глаза. Чем хуже, тем лучше. Больше страданий на экране — больше внимания. Больше шокирующих сцен, да простит меня Ларс фон Триер, — больше досужих разговоров.
Счастья нет
По сути, призы за лучшую мужскую и женскую роль отправились к тем, кто играл «униженных и оскорбленных», кто напоминал нам о той самой слезе ребенка, которой не стоит счастье всего мира. Казахская актриса Самал Еслямова, поразительно сыгравшая в фильме Сергея Дворцевого «Айка», во время награждения робко сказала спасибо. Ее красноречие — в жестах, в мимике, в подлинной актерской игре. Она и в фильме не больно разговорчивая, ее задача — выжить в холодной и безжалостной Москве. А нет ни денег, ни работы, ни даже удачи.
Обладатели первых призов за главные роли Самал Еслямова и Марчелло Фонте
Итальянский актер Марчелло Фонте из «Догмэна», взявший приз за лучшую мужскую роль, тоже очень обаятельный человек. В фильме его герою симпатизируешь за его простодушие, наивность, даже слабость. Он — «догмэн», сидит с собаками, выгуливает их, стрижет. В общем, настоящий друг друзей человека. Но городок, в котором он живет и работает, не всегда отвечает ему лаской; криминальные разборки тут не редкость. Так что, станет ли он жертвой или нет, вопрос времени. Впрочем, и месть его будет тоже страшна.
Американский режиссер Спайк Ли в «Черном клановце» не менее безжалостен — к расизму, неравноправию, дискриминации. Правда, без пафоса, с юмором и шутками — словом, в своем обычном духе. Чернокожий полицейский, дабы вывести на чистую воду членов Ку-клукс-клана, внедряет туда коллегу-еврея. Уже весело, но, как посчитало жюри, это не «Пальмовая ветвь». Лишь Гран-при (если хотите, серебряная медаль).
А вот «Золотых пальмовых ветвей» вопреки обыкновению оказалось аж две. Ну а зачем скупиться, коль в Каннах так много пальм? — подумали изнеженные курортным отдыхом организаторы.
Специальный приз фестиваля получил классик Жан-Люк Годар
Одну просто придумали и учредили спецприз 87-летнему Жан-Люку Годару, классику французского кино, показавшему в конкурсе не то фильм, не то видеонарезку под названием «Книга образа». И в самом деле, образов и пресловутой «книжности» в фильме оказалось больше, чем внятных сюжетных линий. Но ему можно. Он старый революционер. И своим творчеством, с самого начала антибуржуазным, антиповествовательным, антимассовым, он это давно доказал.
Вторая — и главная — вопреки ожиданиям отправилась в Японию. Режиссер Хирокадзу Корээда уже получал приз жюри за фильм «Сын в отца». Его новые «Магазинные воришки» тоже о семейных ценностях, но уже не только и не столько наследственных. Пожалуй, нет другой такой компромиссной картины, про которую можно сказать: «Она заслужила и не заслужила одновременно». Нет острых углов, но нет и мощного высказывания.
Режиссер Хирокадзу Корээда получил главный приз за фильм «Магазинные воришки»
Вероятно, поэтому «Магазинных воришек» критики не воспринимали как серьезного претендента на победу. И, вероятно, по этой же причине для жюри они стали идеальным решением.
Потому что Канны — это политика компромиссов: не стоит и слишком выделяться, и давать в обиду «слабаков» тоже не принято.