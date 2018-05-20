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Собачья работа

71-й Каннский фестиваль: ждали многого, получилось как всегда
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Собачья работа
2018-05-20 17:30:07">
2018-05-20 17:30:07
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Прошла фестивальная суета, призы розданы, победители обласканы, громкие слова, по обыкновению, сказаны, и тихая безвинная жизнь провинциального (а какого еще?) городка Канны вновь вошла в свою обычную колею. Кинообозреватель REN TV делится впечатлениями по горячим следам с места события — специально для портала iz.ru. 

Мужская прерогатива

Итак, что в сухом остатке? Женщине-режиссеру, при всей феминистской патетике 71-го Каннского фестиваля, главную награду получить так и не удалось. Это не плохо и не хорошо. Это просто наблюдение, которого, быть может, и не было бы (и даже мысль не проскользнула), кабы не пристальное внимание к этой проблеме со стороны организаторов. Историю пишут победители, а среди получивших «Золотую пальмовую ветвь» как была единственная женщина — Джейн Кэмпион с фильмом «Пианино», — так и осталась. 

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Аличе Рорвакер удостоилась награды за лучший сценарий

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Восьмой десяток каннского кино
Главный европейский кинофестиваль вступил в возраст мудрости

Итальянка Аличе Рорвакер, снявшая волшебного «Счастливого Лазаря», удостоилась лишь награды за лучший сценарий (разделив, впрочем, этот приз с иранским режиссером Джафаром Панахи). Ее фильм — вызов ироническому времени, в котором мы живем. История библейского Лазаря, но без пристрастного академического желания сохранить отличительные черты первоисточника — напротив, полное отступление от него в метафору, в повествование о сегодняшнем дне. 

Еще одна девушка — ливанка Надин Лабаки — получила приз жюри. В отличие от «Счастливого Лазаря», действительно достойного самой высшей награды, ее картина «Капернаум» художественными достоинствами не блещет и если чем и цепляет, так показанной в ней ближневосточной социальной катастрофой, тотальной нищетой и полной беззащитностью детей. По сюжету, сын-подросток подает в суд на своих родителей — за то, что они... произвели его на свет! Потому что иначе нельзя, иначе система будет продолжать существовать и иными средствами изменений не добиться. 

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Надин Лабаки на показе своего фильма «Капернаум»

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Вообще в Каннах практически каждая вторая картина в конкурсе — о бедности, убожестве, отверженности, отсталости... (дальше можете продолжить сами). Зритель всё понимает. Причем порой больше, чем критик. Мы-то уже к этому привыкли — проблемное кино иной раз автоматически попадает в разряд интеллектуального. А если посмотреть со стороны, то «родимые пятна» фестивальных фильмов бросаются в глаза. Чем хуже, тем лучше. Больше страданий на экране — больше внимания. Больше шокирующих сцен, да простит меня Ларс фон Триер, — больше досужих разговоров.

Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Члены жюри фестиваля перед церемонией закрытия
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Актер и режиссер Гэри Олдмен и актриса Жизель Шмидт на красной дорожке
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Режиссер Терри Гиллиам и команда фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Британский музыкант, певец и композитор Стинг (слева) и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги)
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Ведущий церемонии Эдуар Бер
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни мигрантов в Москве
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовский за фильм «Холодная война»
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Ливанская драма «Капернаум» режиссера Надин Лабаки была отмечена призом жюри
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Председатель жюри актриса Кейт Бланшетт представляет спецприз фестиваля, которым отметили французского режиссера Жан-Люка Годара за работу над фильмом «Образ и речь»
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Награда за лучшую мужскую роль досталась итальянцу Марчелло Фонте за роль в картине «Догмэн» Маттео Гарроне
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки»
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за картину «Черный клановец»
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
Церемония завершилась выступлением дуэта Стинга и Шэгги
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Счастья нет

По сути, призы за лучшую мужскую и женскую роль отправились к тем, кто играл «униженных и оскорбленных», кто напоминал нам о той самой слезе ребенка, которой не стоит счастье всего мира. Казахская актриса Самал Еслямова, поразительно сыгравшая в фильме Сергея Дворцевого «Айка», во время награждения робко сказала спасибо. Ее красноречие — в жестах, в мимике, в подлинной актерской игре. Она и в фильме не больно разговорчивая, ее задача — выжить в холодной и безжалостной Москве. А нет ни денег, ни работы, ни даже удачи. 

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 Обладатели первых призов за главные роли Самал Еслямова и Марчелло Фонте

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Итальянский актер Марчелло Фонте из «Догмэна», взявший приз за лучшую мужскую роль, тоже очень обаятельный человек. В фильме его герою симпатизируешь за его простодушие, наивность, даже слабость. Он — «догмэн», сидит с собаками, выгуливает их, стрижет. В общем, настоящий друг друзей человека. Но городок, в котором он живет и работает, не всегда отвечает ему лаской; криминальные разборки тут не редкость. Так что, станет ли он жертвой или нет, вопрос времени. Впрочем, и месть его будет тоже страшна. 

Платья Каннского кинофестиваля
Канадская фотомодель и актриса Винни Харлоу появилась на премьере «Хан Соло: Звездные войны. Истории» в платье металлик, созданном ливанским дизайнером Жаном-Луи Сабажи
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Платья Каннского кинофестиваля
Болливудская дива Айшвария Рай выбрала творение дубайского модельера Майкла Синко. Двухметровый шлейф имитирует, по замыслу автора, крылья бабочки, а работа над платьем заняла 3 тыс. часов
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Платья Каннского кинофестиваля
Россиянка Ирина Шейк дефилировала по красной дорожке в красном же — и весьма откровенном — платье Versace
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Платья Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Платья Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Платья Каннского кинофестиваля
Джулианна Мур выбрала классическое вечернее платье Givenchy, напоминающее о золотой эре Голливуда
Фото: Global Look Press/Boesl
Платья Каннского кинофестиваля
Кейт Бланшетт была одета в платье британского дизайнера Мэри Катранзу, выдержанное в традиционной для модельера цветочной гамме
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Платья Каннского кинофестиваля
Все возможные границы перешла оставшаяся неопознанной посетительница премьеры «Лета» Кирилла Серебрянникова. Как говорится, без комментариев
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Платья Каннского кинофестиваля
Индийская актриса Дипика Падуконе появилась перед объективами репортеров в пышном платье бренда Ashi Studio, основанного бейрутским модельером Мохаммедом Аши
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Платья Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Платья Каннского кинофестиваля
Кендалл Дженнер в струящемся прозрачном тюлевом платье Schiaparelli может конкурировать с таинственной незнакомкой с премьеры «Лета» по степени смелости
Фото: Global Look Press/ZUMA/Kika Press
Платья Каннского кинофестиваля
На фоне нарядов других звезд выбранный бразильской супермоделью Изабель Фонтана брючный костюм Philosophy di Lorenzo Serafini кажется, пожалуй, скромным
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Платья Каннского кинофестиваля
Французская актриса Луиза Бургуэн появилась на красной дорожке в белом платье, выдержанном в «древнеримской» стилистике
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Платья Каннского кинофестиваля
Белла Хадид выбрала для себя платье от самого эксклюзивного ливанского дизайнера — одевающего королеву Иордании Ранию Эли Сааба
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Американский режиссер Спайк Ли в «Черном клановце» не менее безжалостен — к расизму, неравноправию, дискриминации. Правда, без пафоса, с юмором и шутками — словом, в своем обычном духе. Чернокожий полицейский, дабы вывести на чистую воду членов Ку-клукс-клана, внедряет туда коллегу-еврея. Уже весело, но, как посчитало жюри, это не «Пальмовая ветвь». Лишь Гран-при (если хотите, серебряная медаль). 

А вот «Золотых пальмовых ветвей» вопреки обыкновению оказалось аж две. Ну а зачем скупиться, коль в Каннах так много пальм? — подумали изнеженные курортным отдыхом организаторы. 

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Специальный приз фестиваля получил классик Жан-Люк Годар

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Фильм Аличе Рорвахер, получивший приз в Каннах, рассказывает о крушении патриархального мира

Одну просто придумали и учредили спецприз 87-летнему Жан-Люку Годару, классику французского кино, показавшему в конкурсе не то фильм, не то видеонарезку под названием «Книга образа». И в самом деле, образов и пресловутой «книжности» в фильме оказалось больше, чем внятных сюжетных линий. Но ему можно. Он старый революционер. И своим творчеством, с самого начала антибуржуазным, антиповествовательным, антимассовым, он это давно доказал. 

Вторая — и главная — вопреки ожиданиям отправилась в Японию. Режиссер Хирокадзу Корээда уже получал приз жюри за фильм «Сын в отца». Его новые «Магазинные воришки» тоже о семейных ценностях, но уже не только и не столько наследственных. Пожалуй, нет другой такой компромиссной картины, про которую можно сказать: «Она заслужила и не заслужила одновременно». Нет острых углов, но нет и мощного высказывания. 

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Режиссер Хирокадзу Корээда получил главный приз за фильм «Магазинные воришки»

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Вероятно, поэтому «Магазинных воришек» критики не воспринимали как серьезного претендента на победу. И, вероятно, по этой же причине для жюри они стали идеальным решением. 

Потому что Канны — это политика компромиссов: не стоит и слишком выделяться, и давать в обиду «слабаков» тоже не принято.

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