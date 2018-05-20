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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» рассказал о творческих планах

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Обладатель главной награды Каннского кинофестиваля –– «Золотой пальмовой ветви» –– японский режиссер Хирокадзу Корээда, рассказал, что в дальнейшем продолжит снимать фильмы про семью.

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Лента Корээды «Магазинные воришки» единогласным решением жюри была признала лучшей в этом году. Она рассказывает о необычной семье из Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает ее приютить.

По словам режиссера, в основу некоторых моментов фильма вошел его личный опыт. Так, например, в детстве у Корээды не было личной комнаты и ему приходилось жить в шкафу, откуда он наблюдал за взрослыми.

«Это правда, что я расту с каждым своим фильмом и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть. И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу», — цитирует японского режиссера «РИА Новости».

Ранее 20 мая сообщалось, что актриса Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавила жюри Каннского кинофестиваля, рассказала о трудностях в выборе победителя кинофестиваля. В этом году на фестивале был представлен 21 фильм, в том числе две российские ленты –– «Лето» (Кирилл Серебренников) и «Айка» (Сергей Дворцевой).

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