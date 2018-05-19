Время собирать Канны

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Чем запомнится церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Члены жюри фестиваля перед церемонией закрытия
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер и режиссер Гэри Олдмен и актриса Жизель Шмидт на красной дорожке
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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Режиссер Терри Гиллиам и команда фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Британский музыкант, певец и композитор Стинг (слева) и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги)
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Ведущий церемонии Эдуар Бер
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни мигрантов в Москве
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовский за фильм «Холодная война»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Ливанская драма «Капернаум» режиссера Надин Лабаки была отмечена призом жюри
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Председатель жюри актриса Кейт Бланшетт представляет спецприз фестиваля, которым отметили французского режиссера Жан-Люка Годара за работу над фильмом «Образ и речь»
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Награда за лучшую мужскую роль досталась итальянцу Марчелло Фонте за роль в картине «Догмэн» Маттео Гарроне
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за картину «Черный клановец»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Церемония завершилась выступлением дуэта Стинга и Шэгги
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